«التنمية المحلية» لـ الباحثين عن فرصة عمل: توجهوا لمقرات برنامج مشروعك

طالبت وزارة التنمية المحلية، الشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل أو لديهم فكرة إقامة مشروع ودراسة جدوى بضرورة التوجه إلى مقر برنامج «مشروعك» بالوحدة المحلية أو الحي التابع له المواطن، موضحة أن عدد هذه المقار على مستوى الجمهورية نحو 260 مقرًا، تعمل على توفير قروض ميسرة للشباب والمرأة العاملة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتوفير التسهيلات اللازمة لانطلاق تلك المشروعات، بهدف تحسين دخول الأسر خلق فرص عمل وتشجيع العمل الحر.

القضاء على البطالة

وأشارت وزارة التنمية المحلية في تقرير لها، إلى أنه يجري توفير تدريب فني وإداري لكل من يرغب من المتقدمين إقامة مشروع صغير، ومن الإجراءات التي يجري تيسيرها للشباب تقديم الرخص المؤقتة من برنامج «مشروعك» لدعم العمل الحر وتشجيع الصناعات الصغيرة والحرف والمساهمة في توفير فرص عمل، كما يجري التركيز على قرى مبادرة «حياة كريمة» من خلال دعم الشباب والقضاء على البطالة بكل محافظات الجمهورية من خلال دعم مشروعات غذائية، وفي إقامة مزارع ومنتجات حيوانية ونباتية وزراعية والتعبئة والتغليف وغيرها من المجالات، مع العمل على دعم تلك الأنشطة، بالتسويق لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كثير من الأحيان داخل المعارض والأسواق التي تقام على مستوى المحافظات أو الدولة، ودعم المنتجات المحلية والتركيز على المنتجات التي تتميز بها كل قرية أو مدينة.

توظيف العمالة

وأشارت الوزارة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة توظف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة من المواطنين، كما تمنح فرصة للتدريب خلال فترات العمل لرفع القدرات والمهارات، علاوة على خفض نسبة المخاطرة مقارنة بالمشروعات الكبرى والعمل على تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل لدى الأسر، كما تمكن الشباب من إقامة مشروعاتهم بمحل إقامتهم حسب رغبتهم، وعلى أي شاب يرغب لديه فكرة مشروع التوجه إلى مقر برنامج مشروعك لتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة والبدء في أسرع وقت لتنفيذ مشروعه.