15 خطوة من التنمية المحلية لدعم الصعيد في إطار «حياة كريمة»

تحظى محافظات الصعيد، باهتمام خلال السنوات الماضية، للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وإزالة السلبيات والمشكلات التى تواجه 10 محافظات بالصعيد، وأكدت وزارة التنمية المحلية، في تقرير لها، أن الوزارة عكفت خلال الفترة الأخيرة، على خدمة الصعيد، والقيام بعدد من المشروعات، من أجل حياة كريمة للمواطن، من خلال برنامج التنمية المحلية بالصعيد، الذى انطلق في قنا وسوهاج، وقريبا في المنيا وأسيوط.

ومن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة خلال الأعوام الماضية:

برنامج التنمية المحلية يغطي 4 محافظات

- إطلاق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بسوهاج وقنا وقريبا فى المنيا وأسيوط، لتحقيق التنمية المستدامة.

- الاتجاه لتعميم برنامج التنمية المحلية بالصعيد، بالتعاون مع البنك الدولي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

- عدد المشروعات في قنا وسوهاج، بلغت نحو 4119 مشروعا، بتكلفة نحو 15.2 مليار جنيه، والإنتهاء من نحو 3589 مشروع بالمحافظتين.

مشروعات في قنا وسوهاج

- تكلفة المشروعات الجاري تنفيذها في قنا وسوهاج، وصلت إلى 9.5 مليار جنيه، تشمل مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع، ودعم الوحدات المحلية وخلافه.

- تعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد خلال 3 سنوات.

- العمل على بناء القدرات المؤسسية والبشرية لكوادر الإدارة المحلية بالصعيد.

- العمل على ترفيق المناطق الصناعية بقنا وسوهاج وزيادة معدلات الرخص للشركات.

تكتلات اقتصادية

- التركيز على التكتلات الاقتصادية بقنا وسوهاج من الفركة والتلى وصناعة الأثاث والعسل الأسود وخلافه وتشجيع تلك الصناعات و توفير فرص عمل للمواطنين.

- العمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير قروض ميسرة للشباب والمرأة من خلال برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية.

- الإعداد لعقد مؤتمر الاقتصاد المحلى بالصعيد خلال مارس المقبل لضخ مزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل.

-إشراك المواطنين وخاصة المرأة في عمليات اختيار وتنفيذ المشروعات، وإقامة المنتديات المحلية والتعاون مع الجمعيات الأهلية.

- العمل على تنمية الموارد الذاتية بالمحافظات وتطبيق الاعتبارات البيئة والاجتماعية فى المشروعات.

مبادرة حياة كريمة

- التنسيق بين المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فيما يخص تنفيذ المشروعات على أرض المحافظات من أجل خدمة أفضل.

- العمل على تذليل العقبات فى تنفيذ برنامج تطوير الريف المصري، وايجاد كوادر محلية قادرة على الإدارة والتشغيل والصيانة للمشروعات الجديدة بأفضل صورة

- التركيز على الاعتبارات الصحية والسلامة المهنية والبيئية فى تنفيذ المشروعات القومية.