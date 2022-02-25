كوكسال بابا ضيف حفل «عناب» في الزمالك غدا

يستعد مؤدي المهرجانات مصطفى عناب ليقدم حفل غنائي، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء الغد في أحد الملاهي الليلية بمنطقة الزمالك، ويحل البلوجر التركي كوكسال بابا ضيفا على الحفل وذلك خلال زيارته إلى القاهرة التي بدأت أمس، وتبدأ أسعار الدخول بـ400 جنيه للفرد.

شروط حضور حفل «عناب» في الزمالك

ووضعت الإدارة الخاصة بالحفل عددا من الشروط بالنسبة للحضور، الذي يقتصر على الثنائيات أو المجموعات الكبيرة فقط، ويتطلب الحضور الحجز المسبق وفي حالة ارتداء الحجاب يجب أن يكون «تربون» فقط، بينما يمنع ارتداء الـ«شورتات» وقبعات الرأس، وذلك وفقا للقواعد على الحساب الرسمي للحفل على «إنستجرام».

من «عنبة» إلى «عناب» شرط قبول عضويته في «الموسيقين»

وعاد مؤدي المهرجانات الشعبية مصطفى عناب إلى إحياء الحفلات بعد فترة من التوقف بفرمان نقابة المهن الموسيقية، التي منعت بقرار من النقيب هاني شاكر إصدار تصاريح حفلات لعدد كبير من مؤديين المهرجانات الشعبية لحين تسوية أوضاعهم القانونية مع النقابة.

واستأنف «عناب» نشاطه الغنائي بعد قبول عضويته في نقابة المهن الموسيقية، ولكنها اشترطت في البداية تغير اسم شهرته من «عنبة» إلى «عناب»، وهو ما آثار حالة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

وقدم «عناب»، الذي بدأ نشاطه الغنائي منذ 2016، عددا من الأعمال الغنائية الناجحة التي حققت نسب مشاهدات مرتفعة على «يوتيوب» وعلى منصات استماع الأغاني الإلكترونية، منها «فكك»، و«العو»، «كلبش»، «ابن البلد»، و«كينج اللعبة»، «غصب عنك» بالإضافة إلى «الملوك» التي قدمها مع الفنان أحمد سعد، و«دولة» التي حققت أكثر من 22 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على «يوتيوب» منذ طرحها في مارس الماضي، بينما وصلت مشاهدات أغنية «هنا القاهرة» لـ 32 مليون مشاهدة خلال عام.