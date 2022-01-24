طارق الشناوي عن تغيير اسم عنبة لـ«عناب»: «خلونا نكتة قدام العالم»

أثار تصريح الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، بتغيير اسم عدد من مطربي المهرجانات، وعلى وجه التحديد مطرب المهرجانات «عنبة» الذي تم تغيير اسمه إلى مصطفى عناب، جدلا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية.

طارق الشناوي يعلق على تغيير اسم عنبة

وقال الناقد الفني طارق الشناوي، إن تغيير اسم عنبة إلى عناب، جعلنا نكتة وأضحوكة أمام العالم كله.

وتساءل الشناوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ما الفرق بين عنبة وعناب؟ مشيرا إلى أن ذلك أكبر دليل على أن هناك تعسفا من قبل النقابة والنقيب تجاه هؤلاء الشباب، وأن هناك تخبطا في قرارات نقابة الموسيقيين.

وأكد الشناوي أن المطرب ليس باسمه ولكن بموهبته وصوته، مؤكدا أن هناك كثيرا من الأسماء على مر العصور غير تقليدية، ومنها عل سبيل المثال فريد الأطرش وشكري سرحان وغيرهما، هل حد منعهم بسبب أسمائهم أو طلب منهم تغييرها؟

طارق الشناوي: لم أتطاول على هاني شاكر

وفيما يتعلق بتقديم الفنان هاني شاكر بلاغا ضد طارق الشناوي بسبب انتقاده له ولقراراته، قال الأخير إنه لم يتطاول عليه، ولكنه انتقد قراراته، والقضاء هو الفيصل.

يذكر أن الفنان هاني شاكر ظهر في إحدى القنوات الفضائية، وأعلن عن وضع النقابة لشرط تغيير أسماء مطربي المهرجانات لقيدهم بها، مؤكدا أنه بالفعل تم تغيير ثلاثة أسماء ومن بينهم عنبة.

وتقدم الفنان هاني شاكر، مؤخرا ببلاغ ضد الناقد الفني طارق الشناوي، بسبب مهاجمته له في الإعلام.