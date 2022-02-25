تفاصيل مشروع صناعة المعجنات.. اكسب 275 ألف جنيه من الكنافة والجلاش

كشفت دراسة، أعدها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن وصول صافي الأرباح السنوية المتوقعة لمشروع صناعة المعجنات، إلى حوالي 190 ألف جنيه بنهاية العام الأول من النشاط، لتتضاعف على مدار الأعوام، محققة ما يقرب من 275 ألف جنيه في السنة الخمسة.

مشروع المعجنات: إيرادات بيع الكنافة والجلاش تتخطى 2 مليون جنيه

توقعت دراسة جدوى مشروع صناعة المعجنات، وصول حجم المبيعات السنوية إلى مليون و680 ألف جنيه بنهاية أول عام من مزاولة النشاط، وتستمر المبيعات في الزيادة، حتى تصل إلى 2 مليون و400 ألف جنيه للعام الخامس.

وبحسب الدراسة، فإنَّ مشروع المعجنات قادر على تغطية نفقاته الرأسمالية خلال أقل من عامين، نظرا لربحيته وارتفاع الإيرادات بشكل كبير، لزيادة الطلب المحلي على منتجات العجائن بأنواعها، التي تتضمن سلعا غذائية تتمتع بإقبال واسع، مثل: الكنافة والجلاش والسمبوسك، وأونواع أخرى مطلوبة بمنافذ البيع الاستهلاكية ومحلات الحلويات.

10 أفراد لتشغيل مشروع تصنيع المخبوزات

أوصت الدراسة بالمشروع لربات البيوت الراغبات في زيادة دخولهن، وتوفير فرص عمل مناسبة، خاصةً أنَّ صناعة المعجنات تحتاج إلى العديد من الأيدي العاملة، إذ يستلزم المشروع الواحد توفير 10 عمال، لافتة إلى أنَّه لبدء التشغيل لا بد من توافر رأس مال لا يقل عن 344 ألف جنيه، وألا تقل مساهمة المستفيد «صاحب النشاط» عن 157 ألف جنيه.

قروض بنكية تغطي 58% من التكاليف

أشار جهاز تنمية المشروعات، إلى إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان مشروع صناعة المعجنات من البنوك، موضحة أنَّه قد يصل حجم التمويلات للمشروع الواحد إلى 200 ألف جنيه، أي ما يعادل أكثر من 58% من التكاليف.

المستلزمات: دقيق وزبدة وزيت وملح وعجانة

الآلات والمعدات اللازمة لعملية الإنتاج، محلية الصنع وتتميز بالبساطة الشديدة، وبالتالي انخفاض التكاليف، إذ يحتاج المشروع الواحد إلى الآتي: «ماكينة عجان، وماكينة كنافة، وماكينة فرد جلاش، وقطاعة للعجين، وميزان قباني، وحجرة تبريد، وآواني متدرجة، وشفاطات حائطية، وعدد يدوية، وموازين صغيرة».

وتتعدد مميزات المشروع، من قصر دورة الإنتاج وسرعة دوران رأس المال، نظرا لأنها من الصناعات الغذائية عالية الطلب، بالإضافة إلى توافر مدخلات الإنتاج بشكل دائم، من دقيق وزبدة وزيت طعام وغيرها من المكونات الأساسية للمخبوزات، في الكثير من منافذ البيع، سواء في الريف أو المدن، كما أنَّ التكنولوجيا الداخلة في عملية التصنيع بسيطة للغاية.

وأوصى جهاز تنمية المشروعات، صاحب النشاط في نهاية الدراسة، بضرورة مراعاة جودة المنتج من المعجنات والمخبوزات والاهتمام بمكسبات الطعم والرائحة واللون الطبيعية، وتقديم المخبوزات للسوق بأسعار تنافسية، بجانب الحرص على التعبئة الجيدة للمنتج، لتجنب عدم صلاحيته خلال وقت قصير، وبالتالي عدم القدرة على بيعه للجمهور.