من ألف جنيه حتى 2 مليون.. كيف تحصل على قرض لإقامة مشروع صغير؟

أكدت محافظة القاهرة على دعم الشباب والمرأة وتوفير فرص العمل من خلال توفير قروض ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن يرغب في إقامة مشروع عليه التوجه إلى مقرات برنامج مشروعك لتقديم طلب الحصول على قرض، ومن خطوات تقديم طلبات الاقتراض كما حددتها محافظة القاهرة في تقرير لها هي كالتالي..

خطوات الحصول على قرض

-يقوم طالب القرض بالتوجه إلى موقع المشروع في الحي القريب منه بالمحافظة.

- يتم ملء إحدى الاستمارتين طبقًا لحجم القرض المطلوب.

- الاستمارة الأولى: لطالب القروض من ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه مصري.

- الاستمارة الثانية: لطالب القروض أكبر من 50 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه.

- يقوم طالب القرض بمراجعة بيانات الاستمارة والتعرف على التراخيص المطلوبة مع ممثل الوحدة المحلية بموقع المشروع.

- بعد استكمال التراخيص والمستندات لمطلوبة يتم تسليم الطلب لممثل البنك في الموقع.

-يقوم ممثل البنك باتخاذ إجراءات الموافقة على القرض وإخطار طالب القرض بالموافقة أو الرفض.

- في حالة الرفض يتم إخطار طالب القرض بأسباب الرفض للعمل على تلافيها وإعادة الطلب مرة أخرى طبقًا لظروف كل حالة.

-الاستمارة الأولى: لطالب القروض من ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه مصري.

-الاستمارة الثانية: لطالب القروض أكبر 50 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه مصري.

ضوابط الموافقة على مشروعات دون غيرها (إن وجدت):

-الضوابط والتصاريح الخاصة بالأحياء.

-الضوابط والموافقات الخاصة بالبنوك.

وحددت محافظة القاهرة مقرات للمشروع لتكون واجهة مشرفة ولائقة باستقبال شباب ومواطني القاهرة و مواعيد تلقي الخدمات من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من الأحد إلى الخميس.

أما أماكن وعناوين المقرات لتلقى طلبات الشباب :

فى المنطقة الشمالية:

-المقر الأول : بحي الزيتون26 مساكن القبة الجديدة – حدائق القبة

-المقر الثاني : بمجمع أحياء المنطقة الشمالية فى 42 شارع شبر

-المقر الثالث : بحي الزاوية الحمراءشارع أحمد فاروق بجوار سنترال الزاوية

- المنطقة الشرقية:

-المقر الأول : بحي شرق مدينة نصر الكائن فى 98 شارع محمود شلتوت من شارع الطيران

-المقر الثاني : بحي مصر الجديدة32 شارع الحجاز

-المقر الثالث : بحي السلام أولشارع السادات بجوار شركة بيع المصنوعات

-المقر الرابع : بحي السلام ثان المبنى الجديد مشروع الأمل ، المجاور لمدرسة السيدة سمية، شارع نهضة مصر

-المقر الخامس : بحي المطريـة44 شارع الكابلات من ميدان المطرية

-المقر السادس : بحي المـرج شارع مؤسسة الزكاة بجوار مركز طبي الأندلس

-المقر السابع : بحي النزهة84 شارع شارل ديجول ناصية شارع جوزيف

-المقر الثامن : بحي عين شمس ناصية شارع عبد الحليم محمود من شارع 6 أكتوبر

المنطقة الغربية:

-المقر الأول : حي غرب القاهرة109 شارع القصر العيني

-المقر الثاني : حي عابدين2 ميدان عابدين

-المقر الثالث : حي الأزبكية3 حارة الشريفة بالقللي ، رمسيس

-المقر الرابع : حي الموسكي4 شارع البوستة - المبنى الإداري لجراج العتبة

-المقر الخامس : حي وسط القاهرةعمارات 23 يوليو عمارة أ - ميدان العباسية

-المقر السادس : حي باب الشعرية555 شارع بورسعيد

-المقر السابع : حي الوايليعمارات 23 يوليو عمارة أ – ميدان العباسية

-المقر الثامن : حي بولاق109 شارع القصر العيني

-المقر التاسع : حي منشأة ناصرأول شارع الطيران - طريق الأوتوستراد

المنطقة الجنوبية:

-المقر الأول : بحي السيدة زينب 21 شارع قدري ، القاهرة

-المقر الثاني : بحي حلـوان ( يضم حي المعصرة – حي حلوان)19 شارع يوسف بجوار الحديقة اليابانية

-المقر الثالث : بحي البسـاتين7/4 الشطر السابع ،المعادي الجديدة

-المقر الرابع : بحي دار السلام126 شارع مصر / حلوان أمام محطة مترو زهراء مصر القديمة

-المقر الخامس : حي المقطم بشارع (9) بجوار قسم شرطة المقطم

-المقر السادس : بحي المعادي شارع 77 بالمعادي

-المقر السابع : بحي التبـين مدينة 15مايو، مجاورة 3، حي رجال الأعمال

-المقر الثامن : بحي 15 مايومجاورة 3 حي رجال الأعمال

-المقر التاسع : بحي مصر القديمة صلاح سالم بجوار مسجد أبو السعود

-المقر العاشر : بحي طره شارع مصر حلوان الزراعي أمام مجمع المدارس