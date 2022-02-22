تراجع أسعار القمح الأوكراني 4% يهيئ الفرصة لـ«الأسترالي والأرجنتيني»

استقرت صادرات القمح الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 21 فبراير، وعاودت تراجعها إثر تصاعد التوترات مع روسيا.

وقيّمت «ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس»، سعر القمح الأوكراني عند 306 دولارات للطن المتري في 21 فبراير، أي أقل بنسبة 4% من 320 دولارًا للطن المتري، بسبب التوترات المستمرة في منطقة البحر الأسود.

واعترفت روسيا بالدولتين الانفصاليتين في أوكرانيا، دونيتسك ولوهانسك، أمس، وأمرت بنشر قوات روسية في مهمة حفظ سلام في المنطقتين.

أسعار القمح

وصدّرت أوكرانيا أكثر من 300 ألف طن متري من القمح خلال الأسبوع المنتهي في 21 فبراير، ما أدى إلى وصول إجمالي الشحنات إلى 17.8 مليون طن حتى الآن، خلال عام التسويق 2021-22 (يوليو-يونيو)، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الزراعة الأوكرانية في 21 فبراير، وارتفعت الصادرات بنسبة 34% على أساس سنوي، وشحنت أوكرانيا 16.6 مليون طن متري من القمح خلال عامي 2020-21.

وتوقعت «ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس»، أن تصدّر أوكرانيا 22.5 مليون طن من القمح في 2021-2022، بينما توقعت وزارة الزراعة الأمريكية أن تبلغ صادرات القمح في البلاد 24.2 مليون طن في تقرير تقديرات العرض والطلب الزراعي العالمي الصادر في 9 فبراير الماضي.

صادرات القمح الأوكرانية

كانت صادرات القمح الأوكرانية واعدة خلال هذا العام التسويقي بسبب قلة الإمدادات العالمية، ومن المتوقع بحسب «ستاندرد»، أن يبلغ إنتاج القمح في أوكرانيا 31.2 مليون طن متري في الفترة من 2021، بينما حددت وزارة الزراعة الأمريكية إنتاج القمح الأوكراني لهذا العام عند 33 مليون طن متري.

وقد تؤدي التوترات في المنطقة أيضًا إلى بعض التقلبات في أسعار الصادرات خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار التوترات بين روسيا وأوكرانيا ومن المرجح أن يزداد الطلب على القمح الأسترالي والأرجنتيني.