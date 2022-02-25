رئيس اللجنة القضائية لانتخابات المهندسين بالقاهرة: نسبة الحضور 1.25%

قال المستشار جمال قابيل، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين في القاهرة، إن 3 آلاف عضو فقط من إجمالي 240 ألف لهم حق التصويت بالنقابة الفرعية بالقاهرة، شاركوا في عملية التصويت حتى الخامسة والنصف مساء، وهو ما يعني نسبة حضور 1.25% فقط.

انتخابات نقابة المهندسين

وأوضح «قابيل» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه سيتم غلق باب التصويت في السابعة مساء ولن يتم المد لاسيما وأن الإقبال ضعيف، ولفت رئيس اللجنة القضائية المشرفة إلى أنه لم يتم رصد شكاوى أو مخالفات تمت حتى الآن.

فرز صناديق انتخابات المهندسين

وأشار إلى أنه يشترط لفوز المرشح على منصب رئيس النقابة الفرعية الحصول على نصف عدد أصوات الحاضرين +1، حتي يعلن فوزه بالمنصب وإلا فسيتم الإعادة بين أعلى اثنين من المرشحين يحصلان على الأصوات الجمعة المقبلة.

وتجرى اليوم المرحلة الأولى لانتخابات نقابة المهندسين 2022 والتي يحق فيها لأكثر من 750 ألف ناخب الاختيار بين نحو 1750 مرشحا على جميع المراكز النقابية على مستوى الجمهورية، والتي شهدت إقبالا ضعيفا، وتشمل المرحلة الأولى اختيار رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، طبقا لجدول المراكز النقابية الخالية لمجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشُعب الهندسية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، برئاسة المهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق، القوائم النهائية لأسماء المُرشحين على كل المقاعد على مستوى الجمهورية، وتضمنت القائمة النهائية 23 مرشحا على منصب النقيب العام، و158 مرشحا على مقعد رئيس نقابة فرعية بكافة المحافظات، وباقي المرشحين موزعين على مختلف المراكز النقابية.

ومن المقرر أن تُجرى المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين 2022 يوم الجمعة المقبل 4 مارس 2022 على مقعد النقيب العام والأعضاء المكملين وعددهم 11 عضوا، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، على أن تجرى المرحلة الثالثة من الانتخابات يوم الجمعة 11 مارس 2022 وتشمل الإعادة على منصب النقيب، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.