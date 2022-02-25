أجواء الإعادة تخيم على انتخابات نقابة المهندسين في السويس

شهد مبنى النقابة الفرعية للمهندسين بالسويس، اليوم الجمعة، إقبالا على التصويت للتجديد النصفي لمجلس النقابة، ارتفع معدله بعد صلاة الجمعة، وذلك لاختيار أعضاء المجلس الجدد، فضلاً عن اختيار نقيب للنقابة الفرعية، حيث من المقرر أن يدلي نحو 9 آلاف مهندس بأصواتهم.

22 منافسا على مقاعد المجلس

وتشهد الإنتخابات تنافس 22 مرشحا لاختيار 7 أعضاء موزعين على مختلف الشعب، ومشاركين فى الانتخابات من خلال عدد من القوائم يظهر منها على الساحة بوضوح في المنافسة عدد من القوائم، منها «معا من أجل نقابة للجميع» و«مهندسون من أجل نقابة مهنية مستقلة»، وعدد من القوائم الأخرى منها غير مكتمل الأعضاء، بالإضافة إلى دخول عدد من المرشحين على مقاعد مختلفة بصفة المستقل.

المتنافسون على الشعب العامة

وتضم قائمة المتنافسين على مقاعد شعبة الكيمياء 6 مرشحين، وهم حسام عطفت وريهام عادل وعلاء علي فوق السن، وأحمد سعداوي ونشوى محمد ورضوى مراد تحت السن، كما يتنافس على الفوز بمقاعد شعبة مدني كل من أحمد حشيش ومنال سرىيومحمد الحسيني فوق السن، وعمروالقفاص ورغدة فايزغنيمة ومحمدالسنورسي وأحمد بلال ومحمد خلف الله تحت السن، أما شعبة الغزل والنسيج فيتنافس على مقاعدها كل من محمود الشامي وأماني عبدالمنصف فوق السن، وإيمان نصار وأسماء عصمت ويحيى الطنباري وشيماء الجيزاوي تحت السن.

وفي شعبة كهرباء يتنافس على مقاعدها كل من وليد خضراوي وخالد كمال وسعد الزبير فوق السن، وإسلام أحمد ومصطفى تيليتي وعبد الرحيم خطاب ومحمد ثروت وهلا عبادة تحت السن، أما شعبة ميكانيكا فيتنافس على مقاعدها كل من شادي الصفتي وحاتم صادق وحسام ضوة فوق السن، بينما يتنافس كل من أنطونيو القس دانيال وميلاد فكري وأحمد البنا وطاهر أبو زيد وطارق منظور على مقاعد تحت السن.

5 منافسين على مقعد النقيب

فى حين يتنافس 5 مهندسين على مقعد النقيب، وهم هشام البلبيسي وحافظ عوض ووائل فراج ومحمد عبده ومحمد سامي، فيما تشير توقعات المتابعين أن أجواء الإعادة تسيطر على الانتخابات، ومن المحتمل بقوة أن تجرى انتخابات إعادة على مقعد النقيب.