«تعليم القاهرة» تحصد المراكز الأولى في مسابقة الرائد المثالي على مستوى الجمهورية

أعلن محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، حصد المديرية المراكز الأولى فى مسابقة الرائد المثالي للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية للعام الدراسى 2021 - 2022، لافتاً إلى أن رائد الفصل يعتبر مصدراً من المصادر التى يستفيد الطلاب من خبراته وعلمه المتجدد ولديه القدرة على تفعيل مبادئ وأهداف الاتحادات الطلابية لتنفيذ الأنشطة والبرامج التي تساهم فى توجيه وتوظيف طاقات الطلاب وإكسابهم مهارات التفكير العلمى السليم لإعداد مواطن صالح فى ظل رؤية الدولة 2030 ومتطلبات الجمهورية الجديدة لذا فقد حرص الاتحاد العام للطلاب مدارس الجمهورية والتوجيه العام للتربية الاجتماعية على تنفيذ مسابقة الرائد المثالي للعام الدراسى 2201 / 2022.

وأضاف «عطية» في بيان له، أن أهداف المسابقة هي صقل قدرات رائد الفصل لتفعيل برامج الاتحادات الطلابية فى ضوء الموضوع المحورى وإتاحة الفرصة للابداع والابتكار من خلال المنافسة الشريفة بين الرواد المثاليين وتبادل الخبرات وتنمية مهارات رائد الفصل فى التعامل مع القيادات الطلابية و الطلاب ذوى القدرات الخاصة وتحفيز رواد الفصول للمساهمة فى تحقيق المواطنة الفعالة ودعم رواد الفصول للتأكيد على تأصيل القيم وترسيخ الإتجاهات الايجابية لدى الطلاب. وأوضح محمد عطية، أن معايير تقييم المسابقة هي السمات الشخصية واستخدام التكنولوجيا فى التواصل مع الطلاب وتنفيذ الأنشطة والثقافة العامة والمبادرة المقدمة من الرائد والمشاركة والتواصل مع المجتمع المدرسى، لافتا إلى محافظة القاهرة حصدت المراكز الآتية :

المرحلة الإبتدائية:

المركز الأول :عبد الناصر السيد عبد الرؤوف إدارة القاهرة الجديدة

المركز الثانى:أحمد مصطفى احمد إدارة شرق مدينة نصر المركز الثالث :سحر صالح عطية إدارة الزيتون

المرحلة الإعدادية:المركز الأول:محاسن عبد الفتاح محمد إدارة حدائق القبة

المركز الثاني :خالد محمد نبيل إدارة النزهة

المركز الثالث:إبراهيم محروس سيد إدارة القاهرة الجديدة

المرحلة الثانوية :المركز الأول :ياسمين حسن محمد شدادإدارة الزيتون

المركز الثاني :منى صالح محمد إدارة النزهة

المركز الثالث :جورجينا رزق عبد المسيح إدارة مصر الجديدة

ونوه مدير مديرية التربية والتعليم، بأن هذا النوع من المسابقات يسهم فى غرس قيم الولاء و الانتماء للوطن ، وتوظيف مهارات رائد الفصل وقدراته القيادية بما يحقق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وتفعيل دور المشاركة المجتمعية لخدمة الطلاب والعملية التعليمية.