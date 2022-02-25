شاب ينهي حياته شنقا في غرفة نومه بالمحلة.. «كان عنده أزمة نفسية»

شهدت منطقة شارع الترعة بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، واقعة تخلص شاب في العقد الثالث من عمره، من حياته عن طريق ربط رقبته بواسطة حبل مثبت بسقف غرفة نومه داخل منزله إثر مروره بأزمة نفسية مفاجئة، وجرى نقله بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى المحلة العام لعرضه على الطب الشرعي.

أزمة نفسية أثرت على الشاب

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد حوام، مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالي، تفيد بالعثور على جثة «مصطفى. ص. ال»، 30 عاما، مشنوقا بحبل معلق فى مروحة السقف داخل غرفة.

وانتقلت قوة من مباحث قسم ثان المحلة تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، والرائد محمد عمار، رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى موقع البلاغ.

آثار احتكاك وجروح حول الرقبة

وكشفت التحريات الأمنية عقب معاينة الجثة المبدئية، وجود آثار احتكاك وجروح سطحية حول رقبته نتيجة للشنق، وجاء الحادث إثر أزمة نفسية حادة تعرض لها وأدى إلى قيامه بالتخلص من حياته داخل غرفته، ولا توجد أي علامات أخرى في جسده.

وجرى تخصيص سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام، وتحويلها لمشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا لتوقيع كشف الطب الشرعي عليها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلى ذويها لدفنها بمقابر الأسرة بوسط المدينة.