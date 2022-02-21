«جهاز المشروعات» يقدم دراسة جدوى لمشروع «عطارة».. أرباحه 222 ألف جنيه

اتجه العديد من الأشخاص للسعي لكسب الرزق من خلال فتح مشاريع صغيرة خاصة بهم، لتوفير فرصة عمل جيدة لهم، وهو ما يتجه إليه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال نشر العديد من دراسات الجدوى لأكثر المشاريع تحقيقًا للأرباح والأكثر شعبية في السوق المصري، موضحا أن كل ما يحتاج إليه فتح أي مشروع خاص رأس مال، أو تمويل للمشروع من جهات موثوقة، وهو ما يوفره جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت دراسة جدوى خاصة نشرها الجهاز، أن تجارة العطارة والعلافة والياميش تعتبر من الأنشطة التي تلقى رواجا كبيرا في جميع المناطق المصرية، والتي لا يمكن الاستغناء عنها في المجتمع في الآونة الأخيرة، لذلك أصبح هناك حاجة ملحة ومطلوبة بكافة المناطق، حيث أصبحت من الاحتياجات الضرورية في المجتمع، ولذلك فإن هذا النوع من التجارة يعتبر مطلوب بكافة المناطق.

وأشارت الدراسة التي نشرها جهار تنمية المشروعات، إلى أن هدف المشروع توفير فرص عمل مناسبة واستغلال رواج هذه التجارة لانتشار أنواع كثيرة منها داخل السوق المصرية، لافته إلى أن مبيعات المشروع تتمثل في بيع منتجات بقالة متنوعة زيوت، وسكر، وسمن، ومكرونة، وأرز، ودقيق، وتوابل، وبهارات، وأعلاف، وياميش، وبلح، وغيرها من المواد الغذائية.

تكاليف المشروع والأرباح المتوقعة

وأشارت دراسة جهاز تنمية المشروعات إلى أن هناك احتياج دائم لمنتجات العطارة والعلافة، نظرًا للطلب المتزايد عليها لزيادة أعداد مستخدميها في مختلف أنحاء الجمهورية، موضحة أنَّ الاستثمارات الكلية للمشروع سواء رأس المال أو القرض، تقدر بنحو 305 آلاف جنيه، يتحمل صاحب القرض جزء منها، وهي رأس المال المطلوب لبدء المشروع، وتقدر وفق الدراسة بـ264 ألف جنيه.

ولفتت إلى أنَّه يجري إصدار قرض للمستفيد يبلغ 155 ألف جنيه، إذ تقدر أرباح المشروع خلال العام الأول حوالي 222 ألف جنيه، ويتمّ معرفة التفاصيل الخاصة بالحصول على القرض، من خلال توجه الراغب في إنشاء المشروع إلى جهاز تنمية المشروعات، لمعرفة جميع الشروط.