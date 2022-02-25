كمال عبد العزيز بدلا من إبراهيم عيسى في تحكيم الفيلم المصري بمهرجان أسوان

وقع اختيار إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته السادسة برئاسة محمد عبد الخالق، على مدير التصوير كمال عبد العزيز، لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري، التي تضم في عضويتها، كلا من الفنانة داليا البحيري والممثل اللبناني نيقولا معوض، بعد اعتذار الكاتب إبراهيم عيسى، قبل ساعات من انطلاق فعاليات المهرجان.

4 أفلام تتنافس على جوائز مسابقة الفيلم المصري

يتنافس على جوائز مسابقة الفيلم المصري، المقامة ضمن فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة، 4 أفلام مصرية، هي: «قمر 14» للمخرج هادي الباجوري، «أبو صدام» للمخرجة نادين خان، فيلم «وش القفص» إخراج دينا عبد السلام، بالإضافة إلى «العودة» للمخرجة سارة الشاذلي.

تكريم سوسن بدر وأنعام محمد علي في افتتاح مهرجان أسوان للمرأة

انطلقت فعاليات الدورة الـ6، من مهرجان أسوان لأفلام المرأة، برئاسة السيناريست محمد عبد الخالق، التي تستمر حتى 28 فبراير الجاري، مساء أمس، بحضور مجموعة كبيرة من الفنانين والسينمائيين من بينهم: ريم البارودي، أحمد فتحي، شيري عادل، سلوى خطاب، أحمد مجدي، بسمة، نيقولا معوض، باسم سمرة، المخرج مجدي أحمد علي، بالإضافة إلى الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما.

وشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة الفرنسية مارلين كانتو، والنجمة المصرية سوسن بدر، والمخرجة إنعام محمد علي، بالإضافة إلى الناشطة الصومالية هيباق عثمان.

ولم تقتصر فعاليات المهرجان على الندوات السينمائية فقط، بل شهد عددا من الفعاليات المهمة الخاصة بالمرأة، التي يعتبر المهرجان معني بها في المقام الأول، منها إطلاق وثيقة الحماية ضد الاستغلال الجنسي، من قبل منتدى «نوت»، بحضور عزة كامل مدير منتدى نوت، بالإضافة إلى الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والوزيرة ميرفت التلاوي، والسيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان.