محمود العسيلي يروج لأغنيته الجديدة «في مكان ما»: قريبا

نشر المطرب محمود العسيلي عبر موقع الفيديوهات والصور إنستجرام مقطع من أحدث أغانية «في مكان ما».

وعلق العسيلي «في مكان ما .. وزمان ما يمكن تجمعنا حياة! في مكان ما .. قريبا Coming soon».

العسيلي وأغنية رقصة سلو

في منتصف الشهر الحالي طرح العسيلي أحدث أغنياته التي تحمل اسم «رقصة سلو»، على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وعلى جميع المتاجر الإلكترونية.

والأغنية من كلمات فيليبينو، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع رامي سمير وميكس وديجيتال ماستر خالد سند.

كلمات أغنية رقصة سلو

تقول كلمات الأغنية:

في رقصة سلو قابلت عينين خدتني مكانش علي

بالي ولمسه إيد تودي بعيد لسكة مجاتش في خيالي

وأتاري الليل مخبيلي حكاوي

وسر أنا هشيله وفي وسط السهرة يحكيلي

على حب جايلي وهاجيله

حبيبي جاي خلاص جمبي

والرقصة مكانها دي في قلبي

وأنا لا هاهدي ولا أخبي ده أنا هسهر أغني لهحبيبي معدش في بعدين

ده أنا نفسي وبقالي سنين

في قصة وليلنا يحايلنا وأنا هسرح في تفاصيله

وأبات عشمان في رقصه كمان وأقول السهرة دي طويلة

خسارة يا ليل بتخلص ليه أنا نفسي تشب لو ليلة

وأحيا محمود العسيلي ليلة راس السنة حفل غنائي بمشاركة جنات، في أحد الفنادق الخاصة بمنطقة مصر الجديدة، حيث وقدم الثنائي عددا كبيرا من أغانيهما الخاصة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.