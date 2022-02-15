محمود العسيلي يطرح أغنيته الجديدة «رقصة سلو».. فيديو

طرح المطرب محمود العسيلى، اليوم، أحدث أغنياته التي تحمل اسم «رقصة سلو»، على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وعلى جميع المتاجر الإلكترونية.

والأغنية من كلمات فيليبينو، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع رامي سمير وميكس وديجيتال ماستر خالد سند.

كلمات أغنية رقصة سلو

تقول كلمات الأغنية:

في رقصة سلو قابلت عينين خدتني مكانش علي

بالي و لمسه ايد تودي بعيد لسكه مجاتش في خيالي

واتاري الليل مخبيلي حكاوي

وسر انا هشيله و ف وسط السهره يحكيلي

علي حب جايلي وهاجيله

حبيبي جاي خلاص جمبي

والرقصة مكانها دي في قلبي

وأنا لا هاهدي ولا أخبي ده أنا هسهر أغني له

حبيبي معدش في بعدين

ده أنا نفسي وبقالي سنين

في قصة وليلنا يحايلنا وأنا هسرح في تفاصيله

وأبات عشمان في رقصه كمان وأقول السهرة دي طويلة

خساره يا ليل بتخلص ليه أنا نفسي تشب لو ليلة

محمود العسيلي يحيي حفلا مع جنات

وكان العسيلي، قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا في منطقة مصر الجديدة مع الفنانة جنات، وقدم خلال الحفل، عددا من أهم وأشهر أغنياته التي احتفل بها مع جمهوره.

وكانت آخر أغنيات العسيلي التي طرحها «قلقان»، كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع ومكيس وماستر علي فتح الله.

وتقول كلمات الأغنية:

قالوا حلوة أنا قلت تجنن

قالوا فلتة أنا قلت رهيبة

شداني شدة غريبة

ليه ليه كل ما أشوفك أبلم