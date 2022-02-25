رامي صبري يطرح أغنية «مع نفسي»

طرح المطرب رامي صبري عبر قناته الرسمية على موقع نشر الفيديوهات يوتيوب أحدث أغانيه «مع نفسي».

ونشر رامي عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» الفيديو كليب الخاص بالأغنية، وعلق قائلًا: «دلوقتي تقدروا تشوفوا كليب أغنيتي الجديدة (مع نفسي) على يوتيوب وأنغامي وتسمعوها على كل المنصات»

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.

وتقول كلمات الأغنية:

قاعد دلوقتى لوحدى مع نفسي

وبفكر إيه الذنب اللى أنا أذنبته

والمفروض عنه بكفر

الجرح تقيل على قلبي ومحدش بقى بيقدر

الذكرى بقت مؤلمة والحزن صوابعه معلمة

أنا مش قادر أتحمل أكتر

على بالى ذكريات سبهالى

وليالي كانت أحلى ليالي

على بالى ذكريات سبهالى

وليالي كانت أحلى ليالي

ده الغالي غالى وهايفضل غالي

مش عايز حد يجيني ينصحني يواسيني

أنا عايز اللي يريحني أنا عايز اللي يناسبني

كان مالي الدنيا عليا كان كل الدنيا في عيني

الذكرى بقى متعبة ومغلبة قلبي مغلبة

أنسى إزاي والله ماهاقدر

على بالى ذكريات سبهالى

وليالي كانت أحلى ليالي

على بالى ذكريات سبهالى

وليالي كانت أحلى ليالي

ده الغالي غالي وهايفضل غالي

على بالي ذكريات سبهالي

وليالي كانت أحلى ليالي

ده الغالي غالي وهايفضل غالي

على بالي ذكريات سبهالي

آه كانت أحلى ليالي

ده الغالي غالي وهايفضل غالي

على بالى ذكريات سبهالي

وليالي كانت أحلى ليالي

على بالى ذكريات سبهالي

وليالي كانت أحلى ليالي

ده الغالي غالي وهايفضل غالي.

رامي صبري يروج لأغنيته الجديدة

وروج الفنان رامي صبري، منذ أيام، لكليبه الجديد «مع نفسي»، عبر حسابه على «إنستجرام» ونشر صورة من أحد مشاهد الكليب، وعلق عليها: «من كليب أغنيتي الجديدة مع نفسي قريبًا».

آخر حفل لرامي صبري

وأحيا رامي صبري مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضمن حفلات أعياد الكريسماس، في أحد الفنادق، وقدم مجموعة من أشهر أغانيه، وأبرزها: «تعالي»، «كلمة»، «الراجل»، و«أهد الدنيا»، «غريب الحب»، و«حياتى مش تمام»، وغيرها من الأغاني التي يعشقها جمهوره، ورفع هذا الحفل شعار كامل العدد.