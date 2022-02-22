عمرو عاكف يكشف عن كواليس مونتاج كليب مع نفسي لـ«رامي صبري»

يواصل المخرج محمد سامي، خلال الفترة الحالية مونتاج كليب مع نفسي للنجم رامي صبري، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة عبر شاشات القنوات الفضائية، وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

رامي صبري يستعد لطرح مع نفسي

ونشر المونتير عمرو عاكف، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، صورة تجمعه مع رامي صبري، والمخرج محمد سامي، وعلق عليها، قائلا: «انتظروا مفاجأة للنجم رامي صبري والمخرج محمد سامي مونتاج شركتي the crew».

ويشار إلى أن أغنية مع نفسي، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، وإخراج محمد سامي، ومن المقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب.

أغنية مع نفسي من كلمات وألحان عزيز الشافعي

يذكر أن عمرو عاكف، نشر خلال الفترة الماضية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو يكشف كواليس الجرافيكس الخاصة بكل هذه الأعمال في فيديو مجمع، وكيف تم الوصول للشكل الذي شاهده الجمهور في الأعمال التي تم عرضها كمسلسل «كوفيد 25»، وبرومو مسلسل «الديب» وفيلم «مش أنا» وفيلم «النمس والإنس» وكم المجهود المبذول في العمل للوصول للشكل النهائي الذي رأه الجمهور.

أما عن رامي صبري، طرح مؤخرا «هموت من غيرها»، من كلمات أحمد المالكي وألحان شريف بدر وتوزيع أسامة الهندي، واقتربت من تحقيق 5 ملايين مشاهدة خلال شهر من طرحها، كما تصدرت التريند في عدد من الدول العربية.

وتقول كلمات الأغنية:

أوقات الحاجة اللي في ايدنا اللي احنا عليها اتعودنا

بنقول إنها مضمونة وباقية ومش هتروحوانا

دايما كنت بعيد عنها قال إيه فاكر نفسي ضامنها

مش عارف إني سايبها كتير قلبها مجروح