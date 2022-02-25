إصابة سائق في انقلاب سيارة ومصرع اثنين في حوادث متفرقة بالغردقة «صور»

شهدت مدينة الغردقة ثلاثة حوادث متفرقة خلال الساعات القليلة الماضية أسفرت عن إصابة سائق نتيجة انقلاب سيارة خرسانية ومصرع اثنين آخرين أحدهما دهسته سيارة بشارع السلام وسط الغردقة، بينما عثر على رجل في العقد الخامس من العمر مشنوقا داخل مسكنه بمنتجع الجونة شمال مدينة الغردقة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة سائق سيارة في حادث بالغردقة

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر اليوم الجمعة إخطار بحادث انقلاب سيارة خرسانية بطريق القرى السياحية جنوب مدينة الغردقة عن إصابة سائق السيارة وتم استدعاء سيارة إسعاف وتم نقل المصاب للمستشفى للعلاج، بينما انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتمكنت من رفع السيارة من عرض الطريق وإعادة تسيير حركة السيارات في الطريق مرة أخرى.

العثور على جثة رجل مشنوقا بمنتجع الجونة

وتلقى اللواء محي سلامه مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث الجنائية اليوم الجمعة، يفيد العثور على جثة لرجل يدعى «نشأت. ن» يبلغ من العمر 45 عاما مشنوقا داخل محل سكنه في منتجع الجونة شمال مدينة الغردقة.

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة برئاسة المقدم مصطفى حلمي رئيس مباحث القسم لمكان الواقعة، وأسفرت التحريات الأولية أنه لا توجد شبهة جنائية حول الحادث وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي قررت انتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام.

مصرع شخص دهسته سيارة بالغردقة

وتلقت الأجهزة الأمنية بالغردقة بلاغا بمصرع شاب في العقد الثالث من العمر نتيجة دهسه تحت سيارة بشارع السلام وسط مدينة الغردقة وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.