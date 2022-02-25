سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك الحكومية والخاصة

يبحث الكثيرون حاليا على أسعار العملات والمنتجات، ومن ضمن العملات التي يكثر البحث خلال الساعات الماضية سعر الدينار الكويتي، وذلك باعتباره أعلى سعر للعملات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة اليوم الجمعة الموافق 25 فبراير، وفق آخر تعاملات وردت بالبنوك، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، اليوم، نحو 47.39 جنيه للشراء، مقابل 52.01 جنيه للبيع، كما سجل الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 49.67 جنيه للشراء، و52.01 جنيه للبيع في بنك مصر، وسجل الدينار الكويتي اليوم نحو 51.77 جنيه للشراء، مقابل 52.13 جنيه للبيع في بنك SAIB، فيما وصل في سعر الدينار الكويتي بنك الإسكندرية اليوم نحو 49.41 جنيه للشراء، و52.08 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي لكل بنك.

ووصل الدينار الكويتي لسعر 47.39 جنيه للشراء، و52.01 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، فيما سجل سعر الدينار الكويتي نحو 49.74 جنيه للشراء، مقابل 52.11 جنيه للبيع في بنك المصرف المتحد، بينما سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 51.63 جنيه للشراء، مقابل 52.09 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري، وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 49.67 جنيه للشراء، و52.01 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم

ومن ضمن العملات التي يهتم بها الناس أيضا سعر الجنيه الإسترليني والذي سجل اليوم في بنك الإسكندرية نحو 21.18 جنيه للشراء، ونحو 21.44 جنيه للبيع، كما سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 21.27 جنيه للشراء، و21.43 جنيه للبيع، وجاء سعر الجنيه الإسترليني في بنك عودة نحو 21.03 جنيه للشراء، و21.20 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر لنحو 21.18 جنيه للشراء، ونحو 21.41 جنيه للبيع.