سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 22-2-2022 في مصر

الإقبال على تغيير العملات عرض مستمر، إذ يتقاضى البعض مرتبات بعملات الدول التي تفتح شركاتها في مصر، وبينها الدينار الكويتي، كونه واحدا من العملات التي تشغل بال كثيرين، خاصة المقبلين على السفر إلى الكويت بغرض العمل أو الزيارة، ما يدفعهم للبحث عن أفضل مكان لشراء أو بيع العملة في المؤسسات المصرفية المصرية أو حتى العاملة في القطاع المصرفي المصري.

وفي هذا الصدد، يقدم موقع بوابة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية في مجال أسعار العملات العربية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22 فبراير في البنوك العاملة في القطاع المصرفي.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل الدينار الكويتي سعر 47.45 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع، في المصرف المتحد، وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 49.74 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع في بنك مصر، وسجل في بنك الإسكندرية اليوم نحو 49.18 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي لكل بنك.

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الدينار الكويتي نحو 49.74 جنيه للشراء، مقابل 52.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 51.71 جنيه للشراء، مقابل 52.17 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، وكذلك سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 49.72 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، اليوم الثلاثاء ليسجل نحو 47.45 جنيه للشراء، مقابل 52.09 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي اليوم نحو 51.77 جنيه للشراء، مقابل 52.11 جنيه للبيع في بنك SAIB.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم

أما بشأن سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم، فسجل في بنك الإسكندرية نحو 21.23 جنيه للشراء، ونحو 21.44 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس سجل 21.26 جنيه للشراء، ونحو 21.44 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني في بنك عودة نحو 21.03 جنيه للشراء، و21.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر لنحو 21.23 جنيه للشراء، ونحو 21.41 جنيه للبيع.