سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 23-2-2022 في مصر

يبحث البعض من سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك والمؤسسات المصرفية، لتحديد أفضل مكان للبيع والشراء، خاصة للراغبين في السفر، أو يستقبلون حوالات بريدية من المتواجدين في الكويت.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، وللمهتمين في أسعار العملات العربية ومنها سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة في القطاعات المصرفية:

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

وجاء سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، اليوم ليسجل نحو 47.45 جنيه للشراء، مقابل 52.09 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي اليوم نحو 51.77 جنيه للشراء مقابل 52.11 جنيه للبيع في بنك SAIB.

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الدينار الكويتي نحو 49.74 جنيه للشراء، مقابل 52.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 51.66 جنيه للشراء، مقابل 52.21 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، وكذلك سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 49.72 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي سعر 47.45 جنيه للشراء و52.09 جنيه للبيع في المصرف المتحد، وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 49.72 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع في بنك مصر، وسجل في بنك الإسكندرية اليوم نحو 49.17 جنيه للشراء و52.09 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي لكل بنك.

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك اليوم

أما بشأن سعر الجنيه الاسترليني في البنوك اليوم، سجل في بنك الإسكندرية نحو 21.18 جنيه للشراء، ونحو 21.44 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس سجل 21.27 جنيه للشراء، ونحو 21.43 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الاسترليني في بنك عودة نحو 21.03 جنيه للشراء، و21.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر لنحو 21.18 جنيه للشراء، ونحو 21.41 جنيه للبيع.