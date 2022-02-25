سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 25-2-2022 في مصر

حالة من الاضطراب الشديد شهدتها أسعار العملات المختلفة في البنوك، تأثرا بالحرب التي بدأت بين روسيا وأوكرانيا، بعد أن شنت روسيا هجومًا عسكريًا على أوكرانيا أمس، ما جعل المهتمين بأسعار العملات يتساءلون عن أسعار العملات الأخرى، وخصوصا سعر الدينار الكويتي باعتباره أعلى سعر للعملات.

وسعيا من بوابة «الوطن» على توفير ما يحتاج إليه المواطنون ويبحثون عنه باستمرار، نقدم من خلال هذا التقرير سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة اليوم، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 25 فبراير 2022، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

وسجل الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 49.72 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع في بنك مصر، فيما وصل في بنك الإسكندرية اليوم نحو 49.17 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي لكل بنك.

وجاء سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، اليوم، نحو 47.45 جنيه للشراء، مقابل 52.09 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي اليوم نحو 51.77 جنيه للشراء، مقابل 52.11 جنيه للبيع في بنك SAIB.

ووصل الدينار الكويتي لسعر 47.45 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع في المصرف المتحد.

في البنك التجاري الدولي، سجل سعر الدينار الكويتي نحو 49.74 جنيه للشراء، مقابل 52.17 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 51.66 جنيه للشراء، مقابل 52.21 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

وكذلك سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 49.72 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم

أما بشأن سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم، سجل في بنك الإسكندرية نحو 21.18 جنيه للشراء، ونحو 21.44 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني في بنك عودة نحو 21.03 جنيه للشراء، و21.20 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر لنحو 21.18 جنيه للشراء، ونحو 21.41 جنيه للبيع.

كما جاء سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 21.27 جنيه للشراء، و21.43 جنيه للبيع.