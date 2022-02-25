غلق باب التصويت في انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة وبدء الفرز «صور»

أغلقت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة، برئاسة المستشار جمال قابيل، باب التصويت في السابعة من مساء اليوم، والسماح فقط لمن دخل الحرم الانتخابي قبل السابعة مساء للتصويت لحين الانتهاء منهم.

ومن المقرر أن يتم فرز الصناديق بعد قليل لتنتهي المرحلة الأولى من الانتخابات التي بدأت في العاشرة من صباح اليوم في الحديقة الصينية بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك على مستوى رؤساء النقابات الفرعية بمحافظات الجمهورية، وكذلك أعضاء مجالسها وأعضاء مجالس الشعب.

انتخابات نقابة المهندسين

وقد شارك اليوم في عملية التصويت نحو 4 الاف مهندس في القاهرة من أصل 240 ألف ناخب، ومن المقرر أن تجرى المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين يوم الجمعة المقبل 4 مارس المقبل لاختيار نقيب عام المهندسين والأعضاء المكملين بهيئة المكتب وعددهم 11 عضوًا، كما يتم الإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية بنفس اليوم، أما المرحلة الثالثة والأخيرة تتم يوم الجمعة 11 مارس ومخصصة للإعادة علي منصب النقيب العام.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية في نقابة مهندسين القاهرة الفرعية ممن لهم حق التصويت 240 ألف مهندس، علما بأن من لهم حق التصويت على مستوى الجمهورية يتخطى 750 ألف مهندس ويزيد بحسب ما صرح به المهندس محسن شاهين عضو مجلي النقابة الفرعية بالقاهرة ورئيس اللجنة المشرفة بها.

من جانبه قال المستشار جمال قابيل، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المهندسين في القاهرة، إنه قد شارك في عملية التصويت حتى الخامسة والنصف مساء نحو ٣ الاف ناخب فقط من أصل ٢٤٠ عضو لهم حق التصويت بنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، وهو ما يعني نسبة حضور ١.٢٥% فقط.

انتخابات نقابة المهندسين

وأوضح قابيل في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه غلق باب التصويت في السابعة مساء ولن يتم المد لاسيما وأن الإقبال كان ضعيفا، ولفت رئيس اللجنة القضائية المشرفة إلى أنه لم يتم رصد شكاوى او مخالفات تمت خلال اليوم الانتخابي.

فرز صناديق انتخابات المهندسين

وأشار قابيل إلى أنه يشترط حصول المرشح على منصب رئيس النقابة الفرعية نصف عدد أصوات الحاضرين +1، حتي يعلن فوزه بالمنصب وإلا فسيتم الإعادة بين أعلى إثنين من المرشحين يحصلان على الأصوات الجمعة المقبلة.