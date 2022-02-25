انتخابات نقابة المهندسين بالدقهلية.. إقبال كثيف واستبعاد النقيب الحالي من الترشح

شهدت انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالدقهلية، اليوم الجمعة، إقبالا كثيفا من المهندسين بمقر نادي المهندسين النهري بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية، وتوافد المهندسون على مقر الانتخابات من كافة مراكز المحافظة والشركات الكبرى، بعد ان اعتمدت النقابة العامة للمهندسين الكشوف النهائية للمرشحين على منصب نقيب المهندسين الفرعي، وعضوية المجلس لكافة الشعب.

استبعاد نقيب مهندسين الدقهلية الحالي من الانتخابات

وفجرت الانتخابات مفاجأة كبرى، حيث جرى استبعاد نقيب المهندسين الحالي، نظرا لكونه عضوا بمجلس الشيوخ، حيث تم الطعن على ترشحه وخوضه الانتخابات، وتم استبعاده من كشوف المرشحين.

وانتشر أنصار المرشحين خارج مقار اللجان وتم توزيع الدعاية للمرشحين على المهندسين الدين توافدوا على اللجان للإدلاء بأصواتهم وسط توافد المئات الذين امتلأ بهم مقر الانتخابات.

18 لجنة فرعية للانتخابات

وتجرى الانتخابات داخل 18 لجنة فرعية بمقر النادي النهري بطلخا، وذلك في كافة الشعب الهندسية للنقابة العامة والنقابة الفرعية وسط منافسة قوية.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية بالدقهلية 55 ألف مهندس، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت وحضور الجمعية العمومية 30 ألف مهندس، وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل برئاسة اللجنة العليا للانتخابات الفرعية، والتي تضم كلا من المستشار عبدالله فتوح، والمستشار أحمد راضي، والمستشار سالم النجار.

وتستمر الانتخابات حتى الساعة السابعة مساءً، وتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات في كافة الشعب لإعلان النتيجة بعد ذلك.