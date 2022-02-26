حالة الطقس اليوم السبت 26-2-2022.. استقرار الحالة الجوية

حالة من الطقس المستقر تشهده كافة الأنحاء اليوم السبت الموافق 26 فبراير، إذ تنحصر فرص سقوط الأمطار وترتفع درجات الحرارة نسبيا، ليستقر الطقس بعد أن شهد سوء في الأحوال الجوية لمدة 3 أيام متواصلة، كما تهدأ حركة الرياح بنسبة كبيرة، ما جعل المواطنين يتساءلون عن درجة الحرارة اليوم، لمعرفة تفاصيل حالة الطقس.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المواطنون، نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت الموافق 26 فبراير، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، والذي جاء كالتالي:

درجات الحرارة المتوقعة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية اليوم:

القاهرة 19- 10

الإسكندرية 18- 11

وادي النطرون 20- 11

طنطا 20- 12

شبين الكوم 21 - 11

دمنهور 20- 12

بلطيم 19- 11

مطروح 18- 11

السلوم 17- 10

سيوة 20- 08

بورسعيد 19- 12

دمياط 19- 11

الزقازيق 20- 11

المنصورة 20- 10

الإسماعيلية 19- 10

السويس 20- 11

العريش 19- 10

رفح 18- 09

رأس سدر 20- 12

نخل 21-04

نويبع 22-15

طابا 22- 13

كاترين 20- 03

الطور 21-11

شرم الشيخ 21-13

الغردقة 22- 14

مرسى علم 22- 13

الفيوم 19- 09

بني سويف 20-08

المنيا 20-07

أسيوط 20- 07

سوهاج 21 -08

قنا 22- 09

الأقصر 22- 09

أسوان 22- 10

إدفو 23-11

أبو سمبل 23-11

الوادي الجديد 23- 06

شلاتين 25- 12

أبو رماد 23- 13

حلايب 23- 13

رأس حدربة 25- 14

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها تفاصيل حالة الطقس، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود غدا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد دافئ على الوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، شديد البرودة على كل الأنحاء ليلا.