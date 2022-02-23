حالة الطقس غدا الخميس 23-2-2022: ذروة التقلبات الجوية وأمطار رعدية

أكّدت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس غدًا مائل للبرودة وذلك على كل من القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد والسواحل الشرقية في حين أنَّه سيكون باردًا على السواحل الشمالية الغربية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، كما يسود طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود طقس شديد البرودة ليلًا على جميع الأنحاء.

الخميس ذروة الطقس السيئ

وقالت الدكتور منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إنَّ حالة عدم الاستقرار في الطقس سوف تبدأ من مساء اليوم الأربعاء وستصل للذروة غدًا الخميس خاصة على السواحل الشمالية والوجه البحري، إذ سنشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة ومتوسطة أحيانًا مصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة وعلى فترات متقطعة، تمتد إلى محافظات القاهرة الكبرى، وقد تكون أمطار رعدية أحيانًا، كما تمتد إلى منطقة خليج السويس ومدن القناة ومحافظات شمال الصعيد وسيناء.

نصائح بارتداء الملابس الثقيلة والقيادة بحذر

وتابعت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد لـ«الوطن»، أنَّ الطقس سوف يكون غائمًا معظم ساعات النهار مع استمرار نشاط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشرقية والغربية وشمال الصعيد.

وذكرت أنَّ درجات الحرارة ستنخفض وتصل إلى 17 درجة مئوية على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري و16 درجة على السواحل الشمالية، مع نشاط الرياح ما سيزيد الإحساس ببرودة الطقس، لهذا يجب توخي الحذر وارتداء الملابس الثقيلة عند الخروج من المنزل والقيادة بحذر على الطرقات السريعة، بسبب انخفاض الرؤية الأفقية بسبب نشاط الرياح، مبينة أنَّ التقلبات في الأحوال الجوية سوف تستمر حتى فصل الربيع الذي سيسوده أيضًا بعض التغيرات في حالة الطقس.