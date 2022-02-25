درجات الحرارة اليوم الجمعة 25-2-2022 في مصر.. ممطر نهارا

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، اليوم الجمعة، وذلك على معظم محافظات الجمهورية، إذ يسود طقس مائل للبرود خلال ساعات النهار وشديد البرودة ليلا، مع استمرار نشاط الرياح الذي تزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

أمطار على القاهرة والمحافظات الشمالية

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، منذ قليل، أن فرص سقوط الأمطار ستزيد على السواحل الشمالية الشرقية والغربية للبلاد، وشمال وجنوب محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ووسط سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، في حين تنعدم فرص سقوط الأمطار على جنوب سيناء، ومحافظات جنوب وشمال الصعيد.

ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط

وأشارت إلى أن سرعات الرياح الشمالية الغربية ستتراوح ما بين 50-60 كم في الساعة، وذلك على معظم أنحاء الجمهورية، كما سترتفع الأمواج على البحر المتوسط ما بين 3-4 امتار، مما يعوق الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

درجات الحرارة اليوم الجمعة على مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة 18- 10

الإسكندرية 18- 10

وادي النطرون 18- 10

طنطا 18- 10

شبين الكوم 18 - 10

دمنهور 18- 10

بلطيم 17- 11

مطروح 18- 10

السلوم 17- 10

سيوة 17- 10

بورسعيد 18- 10

دمياط 19- 11

الزقازيق 18- 10

المنصورة 18- 10

الإسماعيلية 17- 12

السويس 18- 11

العريش 19- 11

رفح 18- 10

رأس سدر 22- 13

نخل 18-09

نويبع 22-17

طابا 20- 16

كاترين 13- 08

الطور 21-15

شرم الشيخ 24-14

الغردقة 23- 14

مرسى علم 24- 12

الفيوم 19- 07

بني سويف 19-08

المنيا 20-08

أسيوط 19- 09

سوهاج 21 -07

قنا 22- 09

الأقصر 23- 09

أسوان 23- 13

إدفو 23-12

أبو سمبل 22-11

الوادي الجديد 24- 08

شلاتين 23- 12

أبو رماد 22- 12

حلايب 24- 13

رأس حدربة 23- 14