بايدن يأمر بنشر مزيد من القوات الأمريكية في أوروبا.. ويهاجم بوتين
كتب:
محمد حسن عامر
10:53 م | الجمعة 25 فبراير 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أمر بنشر مزيد من القوات الأمريكية في أوروبا دعما لحلفاء الولايات المتحدة، وفق ما نقلت قناة «سكاي نيوز» منذ قليل.
الرئيس الأمريكي: بوتين فشل في تحقيق هدفه بتقسيم الغرب
وقال الرئيس الأمريكي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل في تحقيق هدفه بتقسيم الغرب، على حد قوله.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن أوكرانيا شريك مهم للولايات المتحدة، مؤكدة أنه يجب على "بوتين" سحب القوات الروسية من أوكرانيا على الفور.
وكانت بريطانيا أعلنت، مساء اليوم، تجميد أصول وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في إطار عقوباتها على روسيا.