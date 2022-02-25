الخارجية الروسية تنفي وجود حسابات مصرفية لبوتين ولافروف في بريطانيا

في رد فعل روسي على قرار لندن اليوم الجمعة، بتجميد أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف، قالت الخارجية الروسية إن بوتين ولافروف ليس لديهما حسابات مصرفية في بريطانيا أو أي دولة أجنبية أخرى، موضحة أن كييف رفضت المحادثات مع موسكو، وبحسب «سي إن إن» فإن هناك عقوبات أمريكية ستطبق على الرئيس الروسي اليوم.

زيلينسكي سيمثل أمام المحكمة

من جانبه أكد المندوب الروسي لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سيمثل أمام المحكمة في يوم من الأيام، وفي رد على سؤال وجه إليه عما إذا كان «زيلينسكي» سيقتل في عملية عسكرية روسية، فرد قائلاً: «آمل ألا يحدث ذلك»، ثم أضاف: «في مرحلة ما سيخضع للمحاكمة».

موسكو تعترف باستقلال الانفصاليين عن أوكرانيا

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلق عملية عسكرية شاملة ضد أوكرانيا فجر يوم أمس الخميس من أجل حماية الانفصاليين في إقليم دونباس، وذلك عقب اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيستيك الانفصاليتين من طرف واحد شرق أوكرانيا.

حملة عسكرية روسية على أوكرانيا

وكانت قوات الجيش الأوكراني استمرت نحو أسبوع في قصف الانفصاليين ما اعتبرته روسيا اعتداءًا على مواطنين روس في الإقليم الانفصالي، وأسفرت الحملة العسكرية الروسية عن تدمير البنية التحتية الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية في أول أيام القصف على البلاد.

قصف روسي مكثف على المدن الأوكرانية

وانتابت حالة من الخوف والهلع السكان عقب القصف الروسي على أوكرانيا، وتزامنًا مع الاجتياح البري للمدن الأوكرانية والاقتراب من العاصمة كييف، بدأ المواطنون الأوكرانيون والمقيمون في النزوح نحو الحدود البولندية والرومانية فرارًا من القصف الروسي المكثف، بينما نفى الرئيس الأوكراني هروبه من كييف، مؤكدًا أنه لا يزال موجودًا في العاصمة للدفاع عن الأراضي الأوكرانية.