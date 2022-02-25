أنغام توبخ الفرقة الموسيقية بحفلها في قصر عابدين أمام الجمهور: «بغني لوحدي»

صعدت النجمة أنغام لمسرح حفلها بقصر عابدين على نغمات إحدى أغنياتها الشهيرة تحت قيادة المايسترو كريم فودة.

وشكرت أنغام الجمهور الحاضر للحفل رغم برودة الجو، وطلبت منهم أن يستمتعوا بالحفل معهم.

أنغام تستعين بأوركسترا حفل المومياوات

وفاجأت أنغام الحاضرين بكونها استعانت بأوركسترا حفل المومياوات الفرعونية في الحفل لكونهم نموذجا رائعا من الفنانين، واستكملت الحفل بأغنيات حالة خاصة وأساميك الكتيرة.

وانفعلت أنغام على الفرقة الموسيقية المصاحبة لها في حفلها بقصر عابدين بعد حالة من عدم الانسجام بينهما البعض، وقالت أنغام للفرقة الموسيقية «أنا تعبت مش سامعة الموسيقى أنا بغني لوحدي وده مش هينفع».

ومن المقرر أن تشدو أنغام بالحفل أغنيات حالة خاصة جدا وأساميك الكتيرة وياريتك فاهمني وسيدي وصالك وعرفها بيا ومهزومة ولا دبلت وعمرى معاك وحتة ناقصة وأكتب لك تعهد وهو نفس الشوق وأنا بعته كتير وهتشتاقوا ونفضل نرقص وبتوصفنى وحبايبنا واتجاه واحد وبعتلي نظرة وقلبك أجمل مكان.