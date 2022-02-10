«أنغام» تُحيي حفلا غنائيا في موسم الرياض بمشاركة عبادي الجوهر.. الليلة

تُحيي الفنانة «أنغام»، حفلا غنائيا، الليلة، على مسرح أبو بكر سالم، بالمملكة العربية السعودية ضمن فاعليات موسم الرياض، ومن المقرر أن تقدم باقة متنوعة من أغانيها، كما يشاركها الحفل الفنان السعودي «عبادي الجوهر».

أنغام تروج لحفلها في موسم الرياض

وحرصت الفنانة أنغام على الترويح للحفل من خلال حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، حيث نشرت البوستر الرسمي للحفل، وعلقت عليه قائلة: «انتظروني في حفلات موسم الرياض يوم الخميس 10 فبراير».

أنغام تحيي حفلا غنائيا في قصر عابدين

كما تستعد أنغام لإحياء حفل غنائي جديد في قصر عابدين، يوم الجمعة، 25 من فبراير الجاري، حيث نشرت بوستر الحفل عبر «انستجرام»، معلقة عليه: «حفلة أنغام في قصر عابدين يوم 25 فبراير».

أنغام تطرح أغنية «هتشتاقوا»

يذكر أن أنغام طرحت أغنية جديدة منذ شهرين بعنوان «هتشتاقوا» عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات عمرو يحيى، وألحان مصطفى العسال، توزيع عمرو الخضري، ميكس وماستر أمير محروس، وحققت الأغنية مليون ونصف مشاهدة من وقت طرحها.

كلمات أغنية «هتشتاقوا»

هتشتاقوا لحضننا لما هتلاقوا

مفيش غيرنا اللي ريحكوا

مفيش غيركوا اللي جرحنا

وفرحناكوا وما فرحنا وحقنا جاي مطرحنا

وهتجونا بتشتاقوا

هتشتاقوا لحبنا لما هتلاقوا

مفيش غيرنا اللي فهموكوا

في صبرنا مين بيستحمل

واجهنا وقولنا هنكمل

وكل حبيب بيستعمل

في وقت الرد أخلاقه

ناسينكوا وناسيين اللي كان وياكوا

وفاكرين اللي كان منكوا

ناسيينكوا وسايبين الزمان هو يفهمكوا يعلمكوا

ولما تجونا هنقفل حساب مفتوح

وهنخلص قديم وجديد كمان منكوا