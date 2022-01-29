عمرو دياب يرقص على أنغام «يا أنا يا لأ» مع ابنه والأصدقاء (فيديو)

ظهر الفنان عمرو دياب برفقة ابنه «عبدالله» ومجموعة من أصدقائه، وهم يغنون ويتراقصون في أجواء مرحة على أغنية «يا أنا يا لأ»، عبر مقطع فيديو جرى تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ويستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل غنائي بقاعة المنارة في 11 فبراير المقبل، وهو الحفل الذي أعلن منظميه أنَّه مخصص لإطلاق ألبومه الجديد الذي لم يُطرح بعد.

الهضبة يستعد للألبوم الجديد

وقسمت الشركة المنظمة تذاكر الحفل إلى 3 فئات، الأولى: Regular ويبلغ سعرها 500 جنيه، والثانية: FanPit ويبلغ سعرها 800 جنيه، والثالثة: VIP ويبلغ سعرها 2500 جنيه.

ومن المقرر أن يُقدم الهضبة باقة من أبرز أغانيه التي قدمها خلال مشواره الفني، ولاقت نجاحا كبيرا من الجمهور، والشرط الوحيد الذي أقرته الشركة المنظمة حتى الآن هو عدم دخول الأطفال أقل من 10 سنوات.

يذكر أنَّ دياب كان قد طرح آخر ألبوماته الغنائية في يناير من العام الماضي، والذي حمل عنوان «يا أنا يا لأ».

«عيشني» اسم مبدئي للألبوم الجديد

وأحيا عمرو دياب عدد كبير من الحفلات الغنائية خلال الفترة الماضية ما بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، إذ شارك أكثر من مرة في موسم الرياض منهم حفله الأخير الذي قدم فيه نخبة كبير من صناع أغنياته منهم تامر حسين وعزيز الشافعي.

وقال مصدر، لـ«الوطن» إنَّ ألبوم عمرو دياب الجديد الذي يحمل اسم مبدئي «عيشني»، والذي طرح دياب منه عدة أغنيات، وكان سيعمل على طرح باقي أغنياته خلال الفترة المقبلة في حال تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية.

يُشار إلى أنَّ الفنان عمرو دياب أحيا حفل رأس السنة في ناموس بدبي، وهي آخر حفلاته في عام 2021.