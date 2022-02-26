أنغام لجمهورها: تعبت من كعب الحذاء وعاوزة أقلعه

داعبت الفنانة أنغام جمهورها المتواجد في حفلها المقام في «قصر عابدين» بسبب حذائها الضيق الذي عانت منه أكثر من مرة.

وقالت أنغام، لجمهورها: «أنا أغنيتين وأقلع الحذاء أنا تعبت منه، فيها حاجة لو قلعته دلوقتي»، وظل الجمهور يصفق لها وطلب منها غناء أغنية «سيدي وصالك».

وخطفت النجمة أنغام قلوب جمهورها في القاهرة بأولى حفلاتها الغنائية داخل قصر عابدين التاريخي في وسط البلد، قد قدمت خلال الحفل عدة أغنيات أبرزها «أساميك الكتير وهو نفس الشوق».

مئات الحضور في حفل أنغام

وأخذت أنغام مسامع مئات الحضور في رحلة طرب ممتعة في ملكوت أغانيها على مدار ساعتين متواصلتين، برفقة الأوركسترا بقيادة المايسترو كريم فودة، قدمت فيها توليفة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، استهلتها بأغنية «كل ما نقرب»، وتلتها بمختارات «حالة خاصة جدا« و«بتوصفني بتكسفني»و«اتجاه واحد» و«هتشتاقوا»، مرورا بأغنيات «أساميك الكتيرة« و«راحت ليالي» و«أكتبلك تعهد»، وروائع «مجبش سيرتي» و«عرفها بيا» و«عن فرح غايب».

وعبرت أنغام عن سعادتها الغامرة لتواجدها في أحضان قصر عابدين للمرة الأولى، في أولى إطلالاتها الجماهيرية في العام الجديد لتقرر المزاح والحديث مع الحضور بين كل أغنية وأخرى لتضفي لمسات من البهجة على أجواء السهرة، كما حرصت على توجيه التحية لفرقتها الموسيقية من وتريات أوركسترا القاهرة السيمفوني الذين شاركوا في إحياء حفل موكب المومياوات.

ومن جانبه قال محمد الشاعر منظم الحفل، إن تحضيرات الحفل استمرت ما يزيد عن شهرين لسعيه لإظهار الحفل في أبهى صورة تليق بنجمة كبيرة مثل أنغام، معربا عن سعادته لكون أولى حفلات الجهة المنظمة تكون لأنغام، وتمثل بداية لسلسلة من الحفلات الجماهيرية الضخمة التي يقدمها خلال العام الجاري لنجوم الطرب والراب والموسيقى، من بينها أولى حفلات نجم الراب مروان بابلو في الإسكندرية.

وحمل حفل أنغام لافتة كامل العدد حتى قبل موعده بأيام بحضور ما يزيد عن 3 آلاف شخص من مختلف الأعمار، في إطلالة مبهرة لأنغام على مسرح حديقة قصر عابدين في ظهور غير مألوف من حيث الشكل والتصميم نفسه للمسرح الذي يطل مباشرة بخلفيته على قصر عابدين، والحفل من تنظيم «ذا بلانرز» و«ذا بيسمنت ريكوردز» و«سبيد انترتينمنت».