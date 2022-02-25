بريطانيا تنضم لـ27 دولة جمدت أصول بوتين وروسيا تتوعد بالرد

انضمت بريطانيا، اليوم، الجمعة، إلى نحو 27 دولة قررت تجميد أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، فيما نقلت «سي إن إن» عن مصادر أنه سيتم فرض عقوبات أميركية على بوتين اليوم، وذلك حسبما نقلت قناة العربية، فيما توعدت موسكو برد مناسب على هذه العقوبات.

وزيرة خارجية بريطانيا: لن نتوقف عن إلحاق الضرر الاقتصادي بالكرملين

وأعلنت وزيرة خارجية بريطانيا، تروس ليز، الجمعة أن بلادها ستفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف ردًا على ما وصفته بـ«العملية العسكرية الروسية غير المشروعة» لـ أوكرانيا، حسب قولها.

وأضافت عبر حسابها الرسمي على تويتر: «لن نتوقف عن إلحاق الضرر الاقتصادي بالكرملين حتى استعادة السيادة الأوكرانية».

وكانت روسيا بدأت، أمس، الخميس عملية عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا بهدف نزع سلاحها وتقديم قيادتها للعدالة، حسب وصف الخارجية الروسية.

تجميد أصول في أوروبا يملكها الرئيس الروسي ووزير الخارجية

وفي وقت سابق، قال مسؤول إن مبعوثي الاتحاد الأوروبي، الذين يجتمعون في بروكسل لصياغة تفاصيل عقوبات على روسيا، وافق عليها زعماء دول التكتل الخميس، قرروا تجميد أصول في أوروبا يملكها الرئيس الروسي بوتين ووزير خارجيته لافروف.

ووافقت 27 دولة أوروبية بالإجماع على تجميد أصول بوتين ولافروف، حسبما ذكر تقرير العربية نت.

وفي إطار العقوبات الأوروبية على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، علق مجلس أوروبا عضوية روسيا، ويعد المجلس أهم منظمة حقوقية أوروبية.

وقال المجلس، المشكل من 47 دولة عضوا، إن روسيا لا تزال عضوة به، وإن العضوية معلقة وليست ملغاة، وبناء عليه مازالت روسيا مُلزمة باتفافيات حقوق الإنسان التي وقعتها في إطار المجلس.

بايدن يُعلن عقوبات أمريكية جديدة في الطريق

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، أعلن، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرض موجة جديدة من العقوبات ضد روسيا في محاولة لعزل موسكو عن الاقتصاد العالمي.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن مجمل العقوبات ستستهدف تريليونات من الأصول، وستتضمن إجراءات محددة ضد النخب الروسية والبنوك.

في المقابل توعدت الخارجية الروسية، مساء اليوم الجمعة، بالرد بالشكل المناسب على قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

الخارجية الروسية: سنرد على العقوبات مثلما نفعل دائما

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على قناة روسيا 1": «سنرد على العقوبات كما نفعل دائما. كل شيء سنفعله كما يناسبنا. نحن لا نعتبر أنه من الضروري التبرير والإبلاغ».

وأضافت «زاخاروفا»: «العقوبات دليل على الضعف وعدم القدرة على استخدام الدبلوماسية والسياسة والمفاوضات».