عاجل.. بريطانيا تمنح رئيس أوكرانيا حق اللجوء حال قرر مغادرة كييف

ذكرت قناة روسيا اليوم، في نبأ عاجل منذ قليل، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون منح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي حق اللجوء إلى بريطانيا في حال قرر الفرار أو مغادرة كييف.

وكان الرئيس الأوكراني أكد، اليوم، أنه لا يزال في أوكرانيا، وأن بلاده ستستمر في مواجهة الهجوم الروسي.

وكانت وسائل إعلام روسية قالت اليوم إن الرئيس الأوكراني نُقل إلى مكان محصن.

وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل.