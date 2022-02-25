عاجل.. رئيس أوكرانيا لزعماء الاتحاد الأوروبي: قد تكون آخر مرة ترونني فيها

كشف موقع «أكسيوس» عن أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أبلغ زعماء الاتحاد الأوروبي في مؤتمر عبر الفيديو، مساء أمس الخميس، بأن هذه قد تكون آخر مرة يرونه فيها على قيد الحياة.

الخارجية الروسية: هدفنا تقديم القادة الأوكرانيين للعدالة

جاء ذلك بالتزامن مع تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية الروسية، عن أن الهدف من العملية العسكرية الروسية التي بدأت أمس في أوكرانيا، تقديم القادة الأوكرانيين للعدالة، فضلا عما قاله مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، أمس، عن أن روسيا التي تقترب من العاصمة الأوكرانية كييف، تهدف لإسقاط الحكومة الأوكرانية الحالية وتعيين أخرى موالية لها.

ونقل موقع «أكسيوس» عن مصادر أوروبية أن الرئيس الأوكراني قال لزعماء الاتحاد الأوروبي: قوات التخريب الروسية تتواجد في كييف وتطارده وعائلته، حسب قوله.

وفي هذا السياق، لفت موقع «أكسيوس» إلى أن «زيلينسكي» يستخدم تصريحاته العامة والخاصة للضغط، وفي بعض الحالات لتحميل الدول المسؤولية، وبذل المزيد لمساعدة أوكرانيا وعزل روسيا، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وحسب الموقع، جرت مكالمة الفيديو قبل أن يتخذ زعماء دول الاتحاد الأوروبي سلسلة جديدة من العقوبات ضد روسيا. وقال دبلوماسي أوروبي إن زيلينسكي ضغط عليهم لاتخاذ خطوات لم يكونوا مستعدين لها.

الرئيس الأوكراني: أنا الهدف الأول لروسيا وأسرتي الهدف الثاني

وقبل وقت قصير من المؤتمر الذي عقد عبر الفيديو كونفرانس مع زعماء الاتحاد الأوروبي، ألقى زيلينسكي خطابا متلفزا قال فيه إنه كان الهدف الأول لروسيا (للقبض عليه أو اغتياله)، وأن أفراد أسرته كانوا الهدف "الثاني، حسب قوله.

وقالت رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون التي حضرت المؤتمر في تعليق لوكالة أنباء تي تي، إنه عندما ودع زعماء الاتحاد الأوروبي زيلينسكي، كانوا يعلمون أنهم قد لا يرونه مرة أخرى.