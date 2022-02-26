نجوم الفن يدعمون الفنان سمير صبري في أزمتة الصحية: «بيعمل خير كتير»

حرص عدد من نجوم الفن بالدعاء للفنان سمير صبري، ومساندته في أزمته الصحية التي يمر بها حاليا، وخضوعه لعمليه قسطرة في القلب خلال الساعات المقبلة.

وطالبت الفنانة دينا من جمهورها عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» الدعاء للفنان سمير صبري، وكتبت دينا: «الأستاذ الفنان القدير سمير صبري.. وقفت جنب ناس كتير في مرضهم وساعدت ودعمت ناس كتير على مدار السنين. وإحنا دلوقتي كلنا جنبك وبندعيلك.. ربنا يشفيك ويعافيك وتخرج من المستشفى بألف سلامة.. شدة وتزول.. رجاء وطلب من كل أصدقائي وحبايبي الدعاء للأستاذ سمير صبري بالشفاء ويعمل العملية ويخرج لنا بألف سلامة».

وقالت الفنانة وفاء عامر، على «إنستجرام»: «سمير صبري نجم من نوع فريد صديق وأخ لكل الفنانين، مفيش مرة كلمته ومردش عليا من يوم ما بدأت مشواري راجل جدي، وقف جنب زملاء كثيرين وله بصمات فنية وإنسانية مش محتاج حاجة غير الدعاء له بتمام الشفاء والعافية».

وأضافت عامر: «الراجل ده بيعمل خير وعمل خير كتير أوي ودائم السؤال على كل الناس، تعالوا ندعيله يقوم بالسلامة، المسلم يقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد والمسيحي يقرأ آيات الشفاء، كلنا بنحب سمير صبري يلا نبدأ وأنا أولكم».

وكتب المنتج محمد العدل، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ربنا معاك ياسمير من أجدع من رأيت وطول عمرك بتقف مع الكل وعمرك ما اتأخرت عن حد ربنا يشفيك ويعافيك.. على قد ماساعدت ووقفت جنب ناس كتير».

وقال الفنان صلاح عبدالله: «هذا الفنان الشامل الرائع عمره ما اتأخر عن حد محتاج، وطول عمره داعم بقوة لكل زملائه وقت العوز، ووقت المرض دعواتكم لـ سميرصبري بالشفاء التام والعاجل يا رب».