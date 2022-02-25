نجلاء فتحي تتواصل هاتفيا مع سمير صبري وتغني له «حلوة الدنيا سكر»

اطمأنت الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، على صحة الفنان القدير «سمير صبري»، الذي يخضع للعلاج بأحد المستشفيات جرّاء أزمة صحية ألمَت به، ومن المرتقب خضوعه لعملية جراحية في القلب خلال الساعات المقبلة، بعد إجراء مجموعة من التحاليل والأشعة.

وتواصلت نجلاء فتحي، هاتفيًا بالفنان سمير صبري، وغنت معه مقطع من أغنيته الشهيرة مع شادية «سكر حلوة الدنيا سكر»، للتخفيف عنه وإدخال الفرحة إلى قلبه الذي يحتاج لتدخل جراحي عاجل، وذلك وفقًا للناقد الفني طارق الشناوي.

سمير صبري يخضع لجراحة في القلب قريبًا

وكتب طارق الشناوي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «نجلاء فتحي غنت مع سمير صبري عبر الهاتف، يتلقى سمير عشرات المكالمات يوميًا وأجملها من صديقته نجلاء فتحي».

واستطرد قائلًا: «وجدت نجلاء أن الرسالة التي تسعد سمير صبري هي أن تغني معه واحدة من أشهر أغانيه حلوة الدنيا سكر.. سمير يتابع كل تفاصيل برنامجه الإذاعي وسوف يوجه رسالة في بدايته للجمهور والأصدقاء، يوم الثلاثاء المقبل في برنامج ذكرياتي بمحطة الأغاني الرسمية».

نجلاء فتحي قدمت مع سمير صبري عددًا من الأفلام

وقدمت نجلاء فتحي وسمير صبري، عدد من الأعمال السينمائية، منها فيلم «الشيطان امرأة»، عام 1972 مع محمود ياسين وغسان مطر، وإخراج نيازي مصطفى، وفيلم «حب وكبرياء»، عام 1972 مع محمود ياسين وحسين فهمي، وإخراج حسن الإمام، وفيلم «الوفاء العظيم»، مع محمود ياسين، وكمال الشناوي، عام 1974، ومن إخراج حلمي رفلة، «لا يا من كنت حبيبي»، مع الفنان محمود ياسين وإخراج حلمي رفلة عام 1976،