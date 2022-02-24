سبب تأجيل عملية القسطرة لـ سمير صبري.. ما زال في المستشفى

أكد محمد تركي مخرج البرنامج الإذاعي «ذكرياتي»، أن الفنان سمير صبري، في حالة صحية جيدة، لكن هناك بعض الإجراءات، التي تستغرق بعض الوقت، من أجل إجراء عملية القسطرة، لذلك تقرر تأجيلها.

سبب تأجيل القسطرة لـ سمير صبري

كشف المخرج محمد تركي، في تصريح لـ«الوطن»، تأجيل عملية القسطرة الخاصة بسمير صبري، لمدة يومين، بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها، من تحاليل وفحوصات كاملة»، مؤكدا أنه في حالة صحية جيدة، وفي كامل وعيه، «لكن الأطباء قرروا إلغاء خضوعه لعملية قسطرة في القلب اليوم، نتيجة لإجرائه بعض الفحوصات الطبية».

وأشار تركي، إلى أن هناك عددا كبيرا من الفنانين، يحرصون على زيارته خلال الفترة الحالية، مطالبا الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل، موضحا أنه ما زال في المستشفى، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

ويعاني صبري، من مشكلة في الصمام الميترالي بالقلب، ومن المقرر خروجه من المستشفى الأسبوع المقبل، حال استقرار حالته، وظهور نتيجة التحاليل والأشعة بعد إجراء عملية قسطرة بالقلب .

زيارات من نجوم الفن

وطمأن الناقد السينمائي طارق الشناوي، الجمهور، على صحة سمير صبري، مؤكدا أنه بخير، وزاره عدد من الفنانين والإعلاميين خلال الأيام الماضية، منهم إلهام شاهين والاعلامية بوسي شلبي.

وتمنى الجمهور والعاملين في الوسط الفني، الشفاء العاجل، للفنان القدير، الذي قدم خلال مشواره عدد كبير من اللقاءات الفنية، وشارك في عدد من الأعمال، خاصة على المستوى السينمائي.

وكان كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا خلال الساعات الماضية، أخبارا كثيرة عن صحة سمير صبري، وتعرضه لأزمة صحية شديدة، دخل على إثرها المستشفى.