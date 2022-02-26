«واشنطن»: متحدون خلف أوكرانيا وشعبها رغم فيتو موسكو في مجلس الأمن

قالت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن الدولي، ليندا توماس جرينفيلد، إنهم متحدون خلف أوكرانيا وشعبها رغم الفيتو الروسي، ورغم انعدام المسؤولية لدى روسيا.

ونددت المسؤولة الأمريكية، باستخدام موسكو حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع قرار أمريكي ألباني حول أوكرانيا، وأثنت جرينفيلد، على شجاعة الروس الذين تظاهروا ضد الحرب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كانت موسكو، استخدمت في وقت سابق، حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار أمريكي ألباني في مجلس الأمن الدولي، بشأن أوكرانيا، فيما امتنعت 3 دول «الصين والهند والإمارات» عن التصويت.

مندوبة بريطانيا: العملية العسكرية في أوكرانيا غير مبررة

وقالت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن الدولي، إنه يمكن لروسيا استخدام الفيتو لكن ليس ضد الشعب الأوكراني، فيما أشارت المندوبة البريطانية، إلى أن الحرب التي يشنها بوتين على أوكرانيا غير مبررة

وأضافت المندوبة البريطانية: «من التالي بعد أوكرانيا؟ هدف الرئيس الروسي إسقاط الحكومة الأوكرانية، مشككة بما تعتبره الذرائع الروسية بشأن أوكرانيا»، متابعة بأنّ إنقاذ الأجيال المقبلة من الحرب مسؤولية مجلس الأمن الدولي.

كان مشروع القرار الأمريكي المعدل بشأن أوكرانيا يزيل من فقراته ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، أن مشروع القرار الأمريكي المعدل المطروح أمام مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا لن يكون تحت الفصل السابع.

وانتقدت المندوبة البريطانية لدى المجلس، الفيتو الروسي على مشروع قرار بشأن أوكرانيا، وقالت: «سنسأل روسيا عن هذا العدوان»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشارت المندوبة البريطانية، إلى أن روسيا معزولة ولا يدعم أحد عمليتها العسكرية.

الهند يدعو أطراف النزاع للعودة إلى لغة الحوار

بدورها، قالت مندوبة النرويج لدى مجلس الأمن، إن بلادها صوتت لصالح مشروع القرار، معربة عن أسفها لـ الفيتو الروسي.

من جانبها، أوضحت مندوبة الهند لدى المجلس، أنّ من المؤسف التخلي عن مسار الدبلوماسية في الأزمة الأوكرانية، داعية لإنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا والعودة إلى لغة الحوار.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، إن مصير أوكرانيا يتحدد الآن، فيما أوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بلاده تواصل التنسيق مع الحلفاء لجعل موسكو تدفع ثمنا باهظا لـ العملية العسكرية في أوكرانيا.