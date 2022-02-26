عاجل.. موسكو تستخدم «الفيتو» ضد مشروع قرار في مجلس الأمن حول أوكرانيا

استخدمت روسيا حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار أمريكي ألباني في مجلس الأمن الدولي، بشأن أوكرانيا، فيما امتنعت الصين والهند والإمارات عن التصويت، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

واشنطن تدعو روسيا لسحب قواتها من أوكرانيا

من جانبها، دعت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن الدولي، ليندا توماس جرينفيلد، روسيا إلى سحب قواتها من أوكرانيا، مجددة تأكيد سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت جرينفيلد، في جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن أوكرانيا، إن موسكو انتهكت القانون الدولي بهجومها على أوكرانيا، وأوضحت المندوبة الأمريكية، أن روسيا اختارت الحرب على أوكرانيا.

من جانبها، أضافت المندوبة البريطانية لدى مجلس الأمن الدولي، أنه يجب العمل لإنقاذ الاجيال المقبلة من الحرب، فيما أوضح مندوب ألبانيا لدى مجلس الأمن الدولي، «يجب علينا التضامن مع أوكرانيا»، مشيرا إلى أن مشروع القرار يدعو روسيا للانسحاب من أوكرانيا والالتزام باتفاقيات مينسك.

تأجيل جلسة مجلس الأمن مرتين بطلب من واشنطن

كانت شبكة «سكاي نيوز»، قالت في وقت سابق، إن جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا تم تأجيلها مرتين بطلب من واشنطن لإجراء مزيد من المشاورات.

وأضافت «سكاي نيوز»، أن مشروع القرار الأمريكي المعدل بشأن أوكرانيا يزيل من فقراته ذكر الرئيس الروسي، فلاديمير بويتن، مشيرة إلى أن مشروع القرار الأمريكي المعدل المطروح أمام مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا لن يكون تحت الفصل السابع

بدورها، امتنعت تركيا عن التصويت على تعليق عضوية روسيا في مجلس أوروبا.

كانت الرئاسة الأمريكية، قالت في قوت سابق، إن سقوط العاصمة الأوكرانية «كييف» احتمال وارد.

بدوره، وقع رئيس أبخازيا أصلان بجانيا مرسومين بالاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكلف بجانيا، حكومة البلاد بإعداد مشروعي المعاهدتين حول الصداقة والتعاضد مع دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، وإقامة العلاقات الدبلوماسية معهما.