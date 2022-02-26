عاجل.. «أوكرانيا» تعلن إسقاط طائرة سوخوي 25 ومروحية في «دونباس»

أعلنت الحكومة الأوكرانية، إسقاط طائرة سوخوي 25 ومروحية في «دونباس» الواقعة شرقي البلاد، فيما أشارت وسائل إعلام أوكرانية، إلى إسقاط طائرة روسية من طراز إليوشن جنوب كييف.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، في وقت سابق، أنه تم إسقاط طائرة روسية من طراز «إليوشن -76» فيما أشارت مواقع أوكرانية، إلى وقوع اشتباكات عنيفة قرب فسلكيف جنوب كييف، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، قالت هيئة الأركان الأوكرانية، إن التنظيم الدفاعي البطولي يعرقل تقدم القوات الروسية.

ونفت روسيا، أنباء حول اختراق موقع وزارة الدفاع الروسية على الإنترنت من قبل مجموعة القراصنة الإلكترونيين «أنونيموس»، وقالت الوزراة الروسية في بيان، إن المعلومات التي ينشرها مقاتلو الأريكة على شبكات التواصل الاجتماعي حول الاختراق المزعوم من قبل «أنونيموس» لموقع الوزارة وسرقة البيانات الشخصية لموظفي المؤسسة العسكرية، معلومات كاذبة.

وأشارت الدفاع الروسية، إلى أنه لا يتم تخزين أي قوائم بيانات شخصية للعسكريين وغيرهم من موظفي الوزارة على الموقع الإلكترونية، موضحة أن هذا الإجراء محظور بموجب القانون الروسي، الذي لا يعرفه الأوكرانيون، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني تعلن تخفيض تصنيف أوكرانيا

من جانبها، أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني، تخفيض تصنيف أوكرانيا، من وجود احتمالية عدم السداد ومخاطر عالية، إلى مستوى احتمالية كبيرة في عدم السداد

وقالت «فيتش»، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أدت إلى تصاعد المخاطر على الشؤون المالية الخارجية والمحلية والاستقرار المالي والسياسي في أوكرانيا، مشيرة إلى وجود قدر كبير من عدم اليقين بشأن مدة وشدة النزاع، فضلا عن عواقبه.