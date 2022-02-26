وسائل إعلام أوكرانية: سقوط طائرة روسية ثانية جنوبي كييف

ذكرت قناة «العربية» الإخبارية، إن دوي دوي القصف والانفجارات في العاصمة الأوكرانية «كييف» توقف، فيما واجه المدنيون في كييف صعوبة في تأمين المؤن وشراء عبوات المياه.

وقوع أكثر من 50 انفجارا وتبادل إطلاق نار في كييف خلال الليل

وأعلنت مواقع أوكرانية، وقوع أكثر من 50 انفجارا وتبادل إطلاق النار، في كييف خلال الليل، فيما قالت وكالة الأنباء الأوكرانية، إن طائرة إليوشين روسية ثانية سقطت في بيلا تسيركفا جنوبي كييف.

كانت «العربية»، قالت في وقت سابق، إن أنباءً عن محاولة اختراق كييف من الجهة الغربية، مؤكدة استهداف مبنى حكومي غربي كييف، كما شهدت إحدى ضواحي كييف الغربية اشتباكات عنيفة.

مقتل 60 مسلحا في كييف

وأوضحت قناة «العرية» الإخبارية ية، أنّ دوي الانفجارات لم يتوقف طوال الليل في كييف، مضيفة أن المدنيين في كييف يقبعون في الملاجئ تجنبًا للقصف، فيما أشارت مواقع أوكرانية، إلى مقتل 60 مسلحا في كييف في ثاني أيام العمليات الروسية

بدورها، قالت شبكة «إن بي سي» الأمريكية، إن كازاخستان رفضت الانضمام إلى العمليات الروسية في أوكرانيا.