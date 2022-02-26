عاجل.. سماع دوي انفجارات كثيفة ومتواصلة في عدد من أحياء كييف

أشارت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إلى سماع أصوات انفجارات كثيفة ومتواصلة في عدد من أحياء العاصمة الأوكرانية «كييف».

وشهدت جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، سجال بين المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا والمندوب الأوكراني سيرجي كيسليتسا، في مجلس الأمن الدولي، كما شهدت سجال بين مندوب موسكو في المجلس والمندوبة الامريكية الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة

وقال المندوب الأوكراني لدى الأمم المتحدة سيرجي كيسليتسا، إن التطمينات الروسية استفزازية، مشيرا إلى أن مشروع القرار يدعو روسيا لوقف الأعمال العدائية في أوكرانيا. وطلب مندوب أوكرانيا من أعضاء مجلس الأمن دقيقة صمت من أجل السلام.

«كييف»: التطمينات الروسية لـ أوكرانيا استفزازية

واوضح كيسليتسا، أنه لا يمكن الوثوق بالمندوب الروسي وكلماته بلا قيمة، مضيفا إن التطمينات الروسية لأوكرانيا استفزازية. وتابع المندوب الأوكراني قائلا إنه لن يرد على تصريحات المندوب الروسي في مجلس الأمن

وأشار مندوب أوكرانيا، إلى ان مشروع القرار يدعو إلى وقف الأعمال العدائية الروسية، موجها شكره إلى الدول التي صوتت لمشروع القرار في مجلس الأمن

كيسليتسا: مندوب موسكو لدى مجلس الأمن حجز لنفسه مقعدا في جهنم

وأضاف مندوب أوكرانيا، أن نظيره الروسي حجز لنفسه مقعدا في جهنم، موضحا أن بلاده مازالت منفتحة على التفاوض، مضيفا: «علينا أن نتحمل الليلة مصير أوكرانيا يتقرر الآن»

وأشار مندوب أوكرانيا، إلى عن أي سلام نتحدث في وقت يموت العديد من الأوكرانيين، فيما قال المندوب الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، إن مشروع القرار لا يذكر ما يتعرض له الشرق الأوكراني.

وأوضح نيبينزيا،أن مشروع القرار حول أوكرانيا، التي استخدمته بلاده حق النقض «الفيتو»، ضده، غير متوازن وأغفل مسائل مهمة جدا، مضيفا: «لن أرد على من اتهم روسيا باستغلال حق الفيتو».

وأشار المندوب الروسي لدى المجلس، إلى ان مشروع القرار يخالف مصالح أوكرانيا، موضحا: «صوتنا ضد مشروع القرار المعادي لروسيا وأوكرانيا». وكان المندوب الفرنسي لدى مجلس الأمن الدولي نيكولا ريفيير، قال في وقت سابق، إن موسكو تطمح إلى إعادة الإمبراطورية الروسية.

وكانت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن الدولي، ليندا توماس جرينفيلد اتهمت في وقت سابق، المندوب الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، بالكذب، فيما قال الأخير، إن الجيش الروسي لا يستهدف المدنيين خلال عملياته في أوكرانيا، وفا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«بكين»: تسوية الأزمة الأوكرانية تتطلب التخلي عن عقلية الحرب الباردة

بدوره، قال المندوب الصيني لدى مجلس الأمن الدولي، السفير «تشانج جون»،إن تسوية الأزمة الأوكرانية تتطلب التخلي عن عقلية الحرب الباردة، مضيفا:«يجب احترام سيادة ووحدة أراضي جميع الدول»

واضاف جون، أنت بلاده تدعم الجهود الهادفة إلى حل دبلوماسي بشأن أوكرانيا،وأوضح المندوب الصيني لدى مجلس الأمن الدولي: المخاوف الأمنية الروسية يجب الأخذ بها والتعامل معها، وفقا لما ذكرته شبكة «روساي اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، قالت مندوبة الإمارات لدى المجلس لانا نسيبة، إنه يجب الإبقاء على سبل الحوار والدبلوماسية بشأن أوكرانيا، مضيفة: «على جميع الأطراف الالتزام بالقانون الدولي».

وناشد المندوبة الإماراتية، حماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات.