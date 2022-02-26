نتيجة انتخابات المهندسين بالقاهرة والجيزة: إعادة على منصب الرئيس

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين في القاهرة، إجراء جولة إعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية بين المهندس هشام أبوسنة رئيس النقابة الفرعية في القاهرة الحالي، والمرشح لدورة جديدة، والمهندس حسام عفيفي.

انتخابات نقابة المهندسين

كما أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين في الجيزة، إجراء جولة إعادة بين كلا من المهندس محمد الفحام والمهندس ابراهيم سراج الدين لعدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من أصوات الناخبين الحضور.

وقد أجريت أمس المرحلة الأولى لانتخابات نقابة المهندسين 2022 والتي يحق فيها لأكثر من 750 ألف ناخب الإختيار بين نحو 1750 مرشحا على كافة المراكز النقابية على مستوى الجمهورية، حيث شهدت اقبالا ضعيفا في القاهرة، وشملت المرحلة الأولى اختيار رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، طبقا لجدول المراكز النقابية الخالية لمجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشُعب الهندسية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

المرحلة الثانية من انتخابات المهندسين

ومن المقرر أن تُجرى المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين 2022 يوم الجمعة المقبل 4 مارس 2022 على مقعد النقيب العام والأعضاء المكملين وعددهم 11 عضوا، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، على أن تجرى المرحلة الثالثة من الإنتخابات يوم الجمعة 11 مارس 2022 وتشمل الإعادة على منصب النقيب، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، برئاسة المهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق، القوائم النهائية لأسماء المُرشحين على كل المقاعد على مستوى الجمهورية، وتضمنت القائمة النهائية 23 مرشحا على منصب النقيب العام، و158 مرشحا على مقعد رئيس نقابة فرعية بكافة المحافظات، وباقي المرشحين موزعين على مختلف المراكز النقابية.