إعادة على منصب نقيب المهندسين في المنوفية.. واستمرار فرز مقاعد الأعضاء

كشف مصدر بالهيئة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالمنوفية، إعادة الانتخابات بين المرشحين المهندس أشرف فرحان والمهندس شبل ضحا على منصب نقيب المهندسين بالمنوفية، بعد فرز كل اللجان على مقعد النقيب والبالغ عددهم 10 لجان، ولا زال الفرز مستمرا على مقاعد العضوية.

منافسة شرسة على مقاعد نقابة المهندسين في المنوفية

وأغلقت قبل قليل، الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالمنوفية، وبلغ عدد المرشحين 47 مرشحا يتنافسون على 7 مقاعد لأعضاء مجلس نقابة المهندسين الفرعية في المنوفية، كما يتنافس 3 مرشحين على منصب نقيب المهندسين 4 مرشحين، وشهدت الانتخابات منافسة قوية بين جميع المرشحين.

وشهدت انتخابات نقابة المهندسين في المنوفية، منذ الساعة الأولى، إقبالا كبيرا من المهندسين للتصويت في الانتخابات، كما شهدت الانتخابات تواجد أقارب وأسر المرشحين لدعمهم في الانتخابات من خلال توزيع الدعاية الانتخابية.

وكانت نقابة المهندسين في المنوفية، قد أعلنت في وقت سابق، توافر وسائل انتقال من وإلى مقر النقابة الفرعية من مختلف مراكز محافظة المنوفية حيث تم توفير أتوبيسات لنقل المهندسين من مراكز المحافظة المختلفة للمشاركة في الانتخابات.

تواجد أمني في محيط انتخابات نقابة المهندسين في المنوفية

وشهدت الانتخابات تواجدا أمنيا مكثفا في محيط نقابة المهندسين في المنوفية، لتنظيم العملية المرورية، في ظل الزحام الشديد أمام مبنى النقابة من قبل المرشحين وأسرهم الذين جاءوا لدعمهم.