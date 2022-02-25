إعادة بين قائمتي «هاشم» و«الكوراني» بانتخابات نقابة المهندسين بالغربية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على سباق انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة الغربية اليوم، تدشين جولة الإعادة بين قائمة المهندسة أماني هاشم وكيل وزارة الكهرباء «نبض المصريين»، التي حصلت على 1013 صوتا، وقائمة الدكتور مهندس تامر الكوراني أمين عام النقابة الفرعية والتي حصلت على 746 صوتا.

جولة إعادة بين قائمتين بنقابة المهندسين بالغربية

كانت انتخابات نقابة المهندسين شهدت إقبالاً متوسط للمهندسين أعضاء الجمعية العمومية، البالغ عددهم نحو 43 ألف لهم حق التصويت، للإدلاء بأصواتهم في مقر النقابة بطنطا، ومقر نادي المهندسين بالمحلة الكبرى.

وكانت الانتخابات سارت في جو هادئ وسط إجراءات أمنية واحترازية، على الرغم من سخونة المنافسة.

أجواء انتخابات نقابة المهندسين بالغربية هادئة

كما أجريت انتخابات رؤساء النقابات الفرعية بالغربية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، وذلك مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات.

كما شهدت انتخابات نقابة المهندسين بالغربية، منافسة قوية، بين 52 مهندسًا يتنافسون على 8 مقاعد منها مقعد رئيس النقابة وسبعة مقاعد للأعضاء، ويتنافس على مقعد رئيس النقابة 8 مهندسين.وتُعَد انتخابات التجديد النصفي لهذا العام هي الأقوى والأشرس على الإطلاق منذ عدة سنوات، لوجود الكثير من الأسماء اللامعة سواء على صعيد العمل النقابي أو العمل العام أو عملهم المهني الهندسي.

تربيطات بين مرشحي قوائم نقابة المهندسين بالغربية

شهدت الأيام الماضية تربيطات للمرشحين مع أعضاء الجمعية العمومية وتكثيفاً للدعاية وتشهد المعركة الانتخابية منافسة بين 4 قوائم تخوض خوض المهندسة أماني عبد المنعم هاشم، رئيس قطاع بشركة كهرباء جنوب الدلتا، الانتخابات على رأس قائمة «نبض المهندسين» وتضم 7 مرشحين لمجلس الإدارة، أمام قائمة المهندس علاء أحمد فهمي، وتسمى قائمة «حلمنا واحد» وقائمة المهندس عادل توفيق، النقيب الحالي بالتعيين بعد حبس النقيب الأسبق تحت شعار «معاً نرتقي»، وقائمة الدكتور مهندس تامر الكورانى، أمين عام النقابة الفرعية بالغربية، ورئيس قسم هندسة الإنشاءات بكلية الهندسة جامعة طنطا، تحت شعار «معاً نتميز».

بينما يخوض 3 مرشحين الانتخابات على مقعد رئيس النقابة مستقلين وهم المهندس أحمد ممدوح عثمان، وعلاء الدين أبو نعمة، وحسين إبراهيم الدسوقي.