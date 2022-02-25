فوز حمدي الخولي بمقعد نقيب المهندسين في البحيرة

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالبحيرة قبل قليل، نتائج انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، حيث بلغ إجمالي عدد الحضور 2600 عضو من إجمالي 20 ألف مهندس من لهم حق التصويت في الانتخابات.

فوز المهندس حمدي الخولي

وأسفرت نتائج انتخابات نقابة المهندسين في البحيرة عن فوز المهندس حمدي الخولي، نقيبًا للمهندسين لدورة ثانية بعدد أصوات 1432 صوتا، بعد تغلبه على منافسيه «عطية عبد المولى حسين»، حيث حصل على 684 صوتا، وشعبان السيد السعداوي، الذي حصل على 279 صوتا، ومحمد محمد عبد العاطي، الذي حصل على 191 صوتا.

وجاء على مقاعد شعبة «المدني» تنافس 8 مرشحين للفوز بثلاثة مقاعد ونجح كل من «تامر عبد اللطيف مصباح»، و«محمد عبد المنعم التراس»، و«أحمد مصطفى الشرمة».

فيما فاز بمقعد شعبة «الميكانيكا» الذي تنافس عليه ثلاثة مرشحين، أحمد نبيل عبد العزيز الوسيمي، عضو المجلس المنتهي ولايته.

وتنافس على مقاعد شعبة «الكهرباء» عدد 7 مرشحين للفوز بثلاثة مقاعد، حيث أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز كل من «أحمد إبراهيم راغب»، و«أيمن محمد رزق»، و«أحمد جميل محمد»، عضوي المجلس المنتهي ولايته.

إقبال كثيف على الانتخابات

كان قد شهدت محافظة البحيرة اليوم إجراء انتخابات نقابة المهندسين بالتزامن مع باقي محافظات الجمهورية، وذلك وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.

وشهدت مقر لجان انتخابات توافد عدد كبير من المهندسين لاختيار الممثلين عنهم، حيث بدأت عملية التصويت بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء.