عاجل.. دوي صفارات الإنذار في فينيتسا الأوكرانية وانفجارات بـ«كوبليفو»

دوت صفارات الإنذار في مدينة فينيتسا الأوكرانية جنوب العاصمة «كييف»، فيما أشارت مواقع أوكرانية، إلى دوي انفجارات وإطلاق نار في مدينة «كوبليفو»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت روسيا أطلقت، فجر أمس الأول الخميس، عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا.

وأشارت مواقع أوكرانية، إلى الطلب من سكان «خاركيف» البقاء في الملاجئ بعد إنذار بغارات جوية

مجلس الأمن القومي الأوكراني: أوقفنا التقدم العسكري الروسي نحو كييف

من جانبه، قال مجلس الأمن القومي الأوكراني، إن بلاده أوقفت التقدم العسكري الروسي نحو «كييف»، مضيفا: «فعلنا ما في استطاعتنا لمواجهة الهجوم الروسي».

وذكر المجلس الأوكراني، أنّ العاصمة تحت سيطرة الجيش والسكان.

وكانت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أشارت في وقت سابق، إلى أنّ معلومات عن اقتراب القوات الروسية من «كييف»، صباح اليوم السبت، فيما قالت مصادر متطابقة، إن «كييف» تشهد انقطاعا في خدمة الإنترنت.

وأشارت «العربية»، في وقت سابق إلى أن «كييف» شهدت ليلة مواجهات وقصف عنيفة

وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة ستواصل دعم الشعب الأوكراني

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة ستواصل دعم الشعب الأوكراني رغم الفيتو الروسي غير المسؤول في مجلس الأمن الدولي.

وأكد مسؤولون أمريكيون، في وقت سابق، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أنّه لم يكن هناك اتصال مباشر بين الجيشين الأمريكي والروسي لتجنب أي تقديرات خاطئة محتملة في أوكرانيا وحولها.