«فودة»: «الأوكرانيون» يمثلون 60% من السياح الوافدين إلى شرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، إن مدينة شرم الشيخ معروف عنها أنها مدينة السلام والأمان، وهي المقصد الأول للسياحة الأوكرانية، حيث يمثلون الأوكرانيون أكثر من 60% من إجمالي السياح الوافدين إلى منتجع شرم الشيخ، موضحا أن الحرب الدائرة في أوكرانيا لن تؤثر على وجودهم في الفنادق والمنتجعات.

وأوضح المحافظ في تصريحات لـ«الوطن»، أن القيادة السياسية وجهت بضرورة توفير الرعاية اللازمة لهم داخل الفنادق، واستمرار إقامتهم في نفس الفنادق التي كان يقيمون فيها.

المحافظ يطمئن السياح

وأكد اللواء خالد فودة أنه قام بجولة ليلة أمس ببعض الفنادق والقرى السياحية وميدان سوهو سكوير بشرم الشيخ، لمقابلة مجموعة من السياح الأوكرانيين والروس المتواجدين، موضحا أن الجميع أكدو أنهم في أمان في شرم الشيخ، ويأملون انتهاء الحرب والعودة إلى بلادهم مرة أخرى.

وقال «فودة» إن هناك ما يزيد على 20 ألف سائح أوكراني في شرم الشيخ ومنتجعات جنوب سيناء ينتظرون العودة مرة أخرى بعد توقف حركة الطيران بين المدن الأوكرانية ومطار شرم الشيخ الدولي.

وقال رامي رزق الله نائب رئيس مجلس إدارة إحدى كبريات الشركات السياحية والفنادق في شرم الشيخ، إن تعليمات وزارة السياحة بشأن السياح الأوكران جرى تنفيذها بالاتفاق مع السياح والشركات السياحية، مشيرا إلى أن هناك تفهم من السياح بشأن الأزمة الراهنة.

تنشيط السياحة

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه في إطار ما تشهده منطقة شرق أوروبا بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، التقى الدكتور عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أمس، بحضور الدكتور إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجنوب سيناء، وحسين محمد مدير عام مكتب وزارة السياحة والآثار بجنوب سيناء.

وأضاف المحافظ أن اللقاء تناول الأزمة الأوكرانية الحالية، بعد توقف الرحلات الجوية بين مطارات أوكرانيا ومطار شرم الشيخ، ووجود عدد كبير من السياح الأوكرانيين، وتم التأكيد على استمرار بقاء السياح الأوكرانيين داخل الفنادق لحين إيجاد وسيلة من أجل عودتهم إلى بلادهم.

وتابع المحافظ أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها حريصة على رعايا الدول، والتأكيد على الإبقاء على السائحين الذين ليس لديهم فرصة طيران للعودة إلى بلادهم داخل الفنادق والإقامة بنفس المستوى الذي كان عليه السائحون لحين إيجاد وسيلة طيران لعودتهم إلى بلادهم آمنين.